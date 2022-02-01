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埔鹽順澤宮初一發錢母+冠軍神帽　近6000信眾清早排隊搶領

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

「台灣之光」埔鹽順澤宮在今天大年初一舉辦發放「冠軍錢母」和「冠軍神帽」活動，清晨5時初就吸引大批民眾前往排隊；廟方指出，這次農曆春節將發1萬頂紀念帽，並加碼4000枚紀念錢母，另外還準備1000枚宮帽鑰匙圈，要送給跑步、騎重機及腳踏車到訪的信眾，送完為止。

▲埔鹽順澤宮初一發放「冠軍錢母」、「冠軍帽」，吸引大批民眾進香祈福。（圖／記者唐永絮攝）

▲埔鹽順澤宮初一發放「冠軍錢母」，吸引大批民眾進香祈福。（圖／記者唐詠絮攝）

挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）過去戴著繡有「埔鹽順澤宮」字樣的進香帽，勇奪6次冠軍，也使得埔鹽鄉和順澤宮躍上國際版面，全台前往參拜的信眾暴增；廟方至去年12月底統計，已送出30萬頂「冠軍神帽」。

▲埔鹽順澤宮初一就吸引大批民眾進香祈福。（圖／記者唐永絮攝）

▲▼埔鹽順澤宮初一發放「冠軍錢母」、「冠軍帽」，吸引大批民眾進香祈福。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埔鹽順澤宮初一就吸引大批民眾進香祈福。（圖／記者唐永絮攝）

順澤宮主委魏信顧指出，早上5時15分開廟門，就有6、700人來參加開廟門的活動，至中午為止已累計5、6000千人，4000枚錢母已經所剩無幾，紀念帽也已發出超過2000頂。

▲埔鹽順澤宮主委魏信顧（左）。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埔鹽順澤宮主委魏信顧（左）。（圖／記者唐詠絮攝）

由於參訪信眾人數眾多，順澤宮總幹事陳守欽指出，廟方將確依中央疫情指揮中心規定，安排志工管制人流及落實量體溫、戴口罩及實聯制等必要措施，歡迎眾善信大德蒞臨指導參香、祈求來年平安健康，並搶先索取各相關紀念性幸運祈福物。

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