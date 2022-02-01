放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

記者沈繼昌、黃宥寧／桃園報導

太吵了？桃園市龜山區某社區，1名鄭姓女子昨晚吃完年夜飯後，23時許左右呼朋引伴到社區一樓道路施放煙火，想喜迎大年初一，豈料劈哩啪啦的鞭炮聲引起同棟多名住戶不滿，過程中，住戶徐姓女子與鄭女發生激烈口角及拉扯，導致她受傷，一旁友人立刻報警，警方火速抵達現場，徐女驗傷後也對鄭女提出傷害告訴，全案移送新北地檢署偵辦。

▲桃園市龜山區鄭姓女子除夕晚間11時許，找友人在社區路邊施放煙火，引其它住戶不滿，竟上演全武行 。（圖／翻攝社會事新聞群）

有網友將爭執畫面錄下PO網，只見一群人在騎樓上圍成一圈大呼小叫，七嘴八舌吵雜中聽見一名男子以高亢憤怒聲音大喊「怎樣啦...」。

據悉，該社區鄭女戶找三五好友一起在社區退縮人行道邊施放煙火，疑因鞭炮聲相繼燃放聲過大，引起同棟數名住戶相當不滿，當中徐姓女住戶上前與鄭姓女子理論，2人卻意外發生激烈口角，甚至互相拉扯彼此，直接上演全武行，也讓一旁住戶看傻眼。

警方獲報後抵達現場，才將雙方拉開，徐姓女子驗傷後也對鄭姓女子提告傷害，警方依規定受理，全案將函送地檢署偵辦。

對此，龜山警分局也呼籲民眾春節期間施放煙火應在空曠處及不要影響他人休息時間，避免影響住戶間和氣。