　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

記者沈繼昌、黃宥寧／桃園報導

太吵了？桃園市龜山區某社區，1名鄭姓女子昨晚吃完年夜飯後，23時許左右呼朋引伴到社區一樓道路施放煙火，想喜迎大年初一，豈料劈哩啪啦的鞭炮聲引起同棟多名住戶不滿，過程中，住戶徐姓女子與鄭女發生激烈口角及拉扯，導致她受傷，一旁友人立刻報警，警方火速抵達現場，徐女驗傷後也對鄭女提出傷害告訴，全案移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 桃園龜山 。（圖／翻攝社會事新聞群，下同）

▲桃園市龜山區鄭姓女子除夕晚間11時許，找友人在社區路邊施放煙火，引其它住戶不滿，竟上演全武行 。（圖／翻攝社會事新聞群）

有網友將爭執畫面錄下PO網，只見一群人在騎樓上圍成一圈大呼小叫，七嘴八舌吵雜中聽見一名男子以高亢憤怒聲音大喊「怎樣啦...」。

據悉，該社區鄭女戶找三五好友一起在社區退縮人行道邊施放煙火，疑因鞭炮聲相繼燃放聲過大，引起同棟數名住戶相當不滿，當中徐姓女住戶上前與鄭姓女子理論，2人卻意外發生激烈口角，甚至互相拉扯彼此，直接上演全武行，也讓一旁住戶看傻眼。

警方獲報後抵達現場，才將雙方拉開，徐姓女子驗傷後也對鄭姓女子提告傷害，警方依規定受理，全案將函送地檢署偵辦。

對此，龜山警分局也呼籲民眾春節期間施放煙火應在空曠處及不要影響他人休息時間，避免影響住戶間和氣。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
抓到了！確診父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰
怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛
紅包袋別丟！　「4招財術」讓你整年財運旺翻
小S「新年髮型」剪完崩潰！　楊丞琳笑爆：跟我有什麼兩樣
包1000給姪子！他撕爛紅包「會害我被笑」　哥嫂白眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

重案回顧／酒店妹狠殺包養男！1家4口通通犯案　盜領超過470萬

放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

孕婦看診等待叫號…撞見公公帶小三產檢！網笑翻：雙喜臨門

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

追求正妹10年遭拒！自製「咖啡remix尿液」狂攻45次...潑屎哥下場出爐

虐殺女西施3／高大成助手一句話勾到女鬼　忍痛「斷種」換生路

單親爸不滿被分手！傳裸照給前女友妹「不知道看不看得清楚」

快訊／合歡山湧追雪車潮　水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

重案回顧／酒店妹狠殺包養男！1家4口通通犯案　盜領超過470萬

放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

孕婦看診等待叫號…撞見公公帶小三產檢！網笑翻：雙喜臨門

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

追求正妹10年遭拒！自製「咖啡remix尿液」狂攻45次...潑屎哥下場出爐

虐殺女西施3／高大成助手一句話勾到女鬼　忍痛「斷種」換生路

單親爸不滿被分手！傳裸照給前女友妹「不知道看不看得清楚」

快訊／合歡山湧追雪車潮　水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈「包成家庭理髮」　媽笑：以為要剃頭了

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

年終大掃除看過來！　專家提客廳清潔3妙招

想Get同款好難！25歲女偶像「面紙盒竟快3萬」　他3傢俱跟房子一樣貴

台中深夜限定麻糬大王咬開滿嘴花生香！爆餡芝麻忍不住越吃越涮嘴

配合政府穩定物價！ 中油2月氣價凍漲

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

康龍兒子小年夜求前女友復合遭拒...持刀砍人

「魚訊」露酥胸攬客　越南美魔女一開門慘了

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

嫩妹穿小可愛騎檔車　網暴動搶做這件事

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

正妹被人夫騙失身3次　怒討貞操權結局曝

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人怒告　老闆娘下場慘曝

合歡山水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

12警集資買一本刮刮樂　真的中大獎

追求正妹10年遭拒　他成潑屎哥狂攻45次

賓士男看導航騎上分隔島　五股人看呆

少女遭「塞進鐵桶」棄屍！男友全程目睹

更多熱門

相關新聞

桃園再增5處足跡...橫跨三區新永和市場、福南宮

桃園再增5處足跡...橫跨三區新永和市場、福南宮

農曆大年初一，疫情仍未降溫！桃園市政府今下午（1日）更新公布個案18885、18886、18950、18975足跡，1月17日至29日，曾到八德區重慶街網室菜園、八德區7-11靖欣門市、大湳市場、興豐藥局、GW群維車業、大溪區福南宮、全家大溪仁美店、桃園區新永和市場，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

美國CQI精品咖啡世界冠　雲林古坑咖啡飄香世界

美國CQI精品咖啡世界冠　雲林古坑咖啡飄香世界

桃園新增7例本土　物流公司再增4人

桃園新增7例本土　物流公司再增4人

高雄1累破百確診案例！陳其邁增強防疫　相關規定一次看

高雄1累破百確診案例！陳其邁增強防疫　相關規定一次看

新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

關鍵字：

桃園煙火住戶龜山傷害影音

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面