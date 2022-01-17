長照好消息！　陳亭妃、陳怡珍成功爭取華德社區長者日照活動中心

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍表示，成功爭取華德社區長者日照活動中心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

好消息！繼立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍爭取在大和社區、勝安社區、正覺里、中樓里規劃有長照服務據點，及活動中心興建經費之後，現又增加成功爭取一長者日照服務據點及活動中心在華德公園。

爭取中央前瞻預算補助的立委陳亭妃表示，北區人口密集，長者人口超過20％，所以整個北區長照地圖架構完成，除了東線、中線、西線各有長照服務據點以外，目前又增加日照服務據點，可以依照長者不同的需求，給予長照服務，再加上老人醫院也在成大醫院，未來北區將可成為長照示範區。

日照服務據點及活動中心位於華德里，土地面積將近3000平方公尺。新建物規劃兩層樓，總面積為260坪，一樓為社區關懷服務據點、樂齡教室、社區居民活動使用空間，可提供共餐、課程、社區大型活動，預計一年可服務33600人次；二樓則為日照中心，預估一年可服務13200人次。

台南市北區，目前在大和社區、勝安社區、正覺里、中樓里都規劃有長照服務據點。陳亭妃說，北區的長照據點，加入華德社區的日照服務據點之後，即形成了「長照廊帶」，縮短長輩的移動距離，社區活動中心的功能性，對於親子、家庭活動的舉辦，也有更多的選擇。

台南市議員陳怡珍表示，總統蔡英文上任之後，非常重視長照政策，以「長照2.0，服務在厝邊」為目標，就是希望有效服務長者，華德社區的長照服務據點，可以讓據點分布更均衡，提升長照服務能量。

陳亭妃指出，這是她向中央前瞻基礎建設計畫爭取的，有了社區活動中心，長輩有舒適的長照據點之外，也可以做為附近居民的休閒聚會場所，無論民間、政府單位要辦活動、開會，包括專業訓練、健康親職講座等都可以使用。

本案所需經費為3200萬，中央補助佔約85％、2700萬元；地方自籌約佔15％、500萬元。華德社區活動中心，將於今年度將開始規劃設計，2023年工程採購決標，預計2024年6月完工，同年7月就可以開辦長照服務。

陳亭妃表示，台灣邁入高齡化社會，長照是很重要的政策，不僅需要好的規劃，更要有良好的執行，目前她和陳怡珍服務的北區、安南區、中西區，一共有10家日照中心，未來朝「一國中學區一日照」的方向繼續努力！