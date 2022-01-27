鍾沛君自爆吃「千葉漁產」　陳亭妃：哪家餐廳？不要藉機蹭聲量

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島核災5縣（福島、茨城、櫪木、群馬與千葉）食品是否開放進口引發關注，國民黨台北市議員鍾沛君透過臉書爆料，她上星期在台北一間日本料理店用餐，店裡的師傅卻透露壽司是用千葉縣的金目鯛所做，盤子還放上金目鯛的「產地證明」。對此，民進黨立委陳亭妃今（27）上午受訪表示，鍾應該提供資料說明到底是哪家餐廳，不要利用機會蹭聲量。

鍾沛君昨天在臉書爆料稱吃到福島5縣市之一的千葉縣漁產，食藥署今日凌晨發出新聞稿表示，社群網站流傳「福島5縣市的食品，甚至是最敏感的水產品早就長驅直入」經查證與事實不符。

陳亭妃今天上午受訪向鍾沛君喊話說，希望她趕快提供資料說明到底是哪一家餐廳，「民意代表做監督，更有責任要把這些訊息，第一時間給相關單位去做查核，如果真的是有，那麼我們絕對無法容許，因為目前還未開放」，未來如果開放，就會要求有一定的SOP我們才能相信，但是目前尚未開放就是不行。

陳亭妃直指，到底是因為標示錯誤，現在也傳出說該市的衛生局也已經做了裁處，到底這個裁處跟議員所講的是一樣嗎？她拜託鍾翁沛君一定要提供資料，「不要利用這樣的機會，在蹭自己的聲量，這是錯誤的」。