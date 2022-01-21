搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

指揮中心開放第三劑疫苗追加劑後，民眾預約相當踴躍，民進黨立委陳亭妃接到許多民眾反映「要預約高端疫苗預約不到」，她說，她目前也沒預約到，而依照數字高端疫苗的預約率近6成，代表不是需求問題，而是分配問題，陳亭妃盼指揮中心與地方政府，讓高端疫苗能就近接種。

根據指揮中心20日公布的數字，第20期疫苗預約，AZ預約率21.37%、BNT為62.94%、莫德納99.64%、高端則為58.58%。陳亭妃認為，這是中央和地方協調的問題，因為量夠，但如果沒有各種規模的接種站，就無法施打，高端由於副作用低，許多前兩劑不是打高端疫苗的民眾，第三劑追加劑也會想打高端，有需求、供給量夠，不應該有讓民眾打不到的狀況。

陳亭妃表示，如果只能到特約醫事機構現場掛號接種，就會有量夠，但打不到的問題，因此她呼籲，可以考慮設立高端疫苗的中型接種站，或分散到基層醫療院所接種，希望在農曆年前，可以把這個問題解決，讓民眾打完疫苗，安心過年。

「國產疫苗是國力延伸」，陳亭妃說，她第一劑、第二劑都打高端疫苗，支持國力延伸，目前生產面沒有問題，分配疫苗的流程也應做到好，才不會讓想打高端疫苗的民眾苦等。