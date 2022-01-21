　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

▲▼民進黨團召開「公投模擬投票超夯！民眾互動熱絡效果佳」記者會 陳亭妃 黃秀芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

指揮中心開放第三劑疫苗追加劑後，民眾預約相當踴躍，民進黨立委陳亭妃接到許多民眾反映「要預約高端疫苗預約不到」，她說，她目前也沒預約到，而依照數字高端疫苗的預約率近6成，代表不是需求問題，而是分配問題，陳亭妃盼指揮中心與地方政府，讓高端疫苗能就近接種。

根據指揮中心20日公布的數字，第20期疫苗預約，AZ預約率21.37%、BNT為62.94%、莫德納99.64%、高端則為58.58%。陳亭妃認為，這是中央和地方協調的問題，因為量夠，但如果沒有各種規模的接種站，就無法施打，高端由於副作用低，許多前兩劑不是打高端疫苗的民眾，第三劑追加劑也會想打高端，有需求、供給量夠，不應該有讓民眾打不到的狀況。

陳亭妃表示，如果只能到特約醫事機構現場掛號接種，就會有量夠，但打不到的問題，因此她呼籲，可以考慮設立高端疫苗的中型接種站，或分散到基層醫療院所接種，希望在農曆年前，可以把這個問題解決，讓民眾打完疫苗，安心過年。

「國產疫苗是國力延伸」，陳亭妃說，她第一劑、第二劑都打高端疫苗，支持國力延伸，目前生產面沒有問題，分配疫苗的流程也應做到好，才不會讓想打高端疫苗的民眾苦等。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
為何ØZI粉支持「不降反升」？　專家：原因是「中獎不是幻想」
快訊／高雄驚傳又增5確診！　染疫人數恐破10例
LIVE／鳳梨認了4寶媽！為「太大」道歉　潘茹玉隔離落跑被逮
是你嗎？　5張中千萬發票沒人領
ØZI成功安撫Keanna　超神1手段網全服：比王力宏強
Omicron病毒「20大常見症狀」　2部位疼痛當心
快訊／聽障登山客獨攀雪山失聯15天　今尋獲遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TPOC／藍綠網路聲勢差距擴大　國民黨若未痛定思痛恐拖累年底選情

疫情延燒高雄　侯友宜：新北全力以赴不受外縣市個案影響

搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

「潘茹玉」居家檢疫失聯　北市民政局重罰60萬

柯文哲嗶18公分「月光權杖」15分鐘賣1萬支　網驚：現在預購要等半年？

顏清標「非在籍」卻當鎮瀾宮董座　內政部：應主動公開組織章程

前校長控「夫家買捷運B1站預定地」　盧秀燕委任律師提告

飛官陳奕殉職　民眾黨團揭「空軍3大困境」：未來恐有機無人

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

閃亮登場！柯文哲掏出「美少女戰士權杖」搭公車　網笑：錢真難賺

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

TPOC／藍綠網路聲勢差距擴大　國民黨若未痛定思痛恐拖累年底選情

疫情延燒高雄　侯友宜：新北全力以赴不受外縣市個案影響

搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

「潘茹玉」居家檢疫失聯　北市民政局重罰60萬

柯文哲嗶18公分「月光權杖」15分鐘賣1萬支　網驚：現在預購要等半年？

顏清標「非在籍」卻當鎮瀾宮董座　內政部：應主動公開組織章程

前校長控「夫家買捷運B1站預定地」　盧秀燕委任律師提告

飛官陳奕殉職　民眾黨團揭「空軍3大困境」：未來恐有機無人

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

閃亮登場！柯文哲掏出「美少女戰士權杖」搭公車　網笑：錢真難賺

網友約見…司機硬上不成「脫褲撸管」　她看完全程崩潰：還有女友

陳怡蓉結婚7年不忍了！　見女兒拿枕頭「悶老公」竟感動：她懂我的心

傳美籲立陶宛更改台灣代表處名稱　美國務院駁斥

貿協領航臺灣創新醫療產業　帶領創新醫療聯盟布建國際舞台

桃園男開車飄酒味遭盤查　竟辯「吃肉乾很辣、配點啤酒」

學測數A快篩試劑入題　試考生認為「中間偏難」

TPOC／藍綠網路聲勢差距擴大　國民黨若未痛定思痛恐拖累年底選情

亮・珠寶／Dior玫瑰園開出新品種　小巧立體花形戒好Ｑ

台灣寵物產業達500億產值　福壽實業穩坐寵物食品製造龍頭

快訊／台南將軍區魚塭1男溺水　意識不清送醫搶救

政治熱門新聞

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人染疫

快訊／微風信義、饗饗信義店有確診足跡

石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

北市明擴大採檢東吳大學城中校區

「潘茹玉」居家檢疫失聯　北市民政局重罰60萬

21日啟用！黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

獨／北市明至少＋2！1人曾去東吳大學城中校區上課　明擴大採檢

快訊／潘茹玉你在哪？北市急尋「居家檢疫失聯者」　昨從杜拜入境

北市：國家音樂廳、春水堂有新案足跡

北北基桃竹確診現蹤　蘇貞昌：沒有升三級計畫

統一時代百貨爆確診足跡　北市證實

更多熱門

相關新聞

修憲審查國民黨二度缺席　邱顯智：恐只有18歲公民權成案

修憲審查國民黨二度缺席　邱顯智：恐只有18歲公民權成案

修憲委員會在18日通過18歲公民權後，20日第二次審查會議逐條討論包含廢考監、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等修憲提案，但藍營立委持續缺席，對此，時代力量立委邱顯智表示，時代力量的立場很清楚，就是希望朝野政黨共同參與這次難得的憲法時刻，「國民黨請共同承擔歷史的任務。」

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘：膜拜獨裁者

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘：膜拜獨裁者

屏縣長初選周春米第一？　莊瑞雄：企圖產生西瓜效應

屏縣長初選周春米第一？　莊瑞雄：企圖產生西瓜效應

林楚茵秀空照圖　爆雲林張家青埔宮違建鐵證　

林楚茵秀空照圖　爆雲林張家青埔宮違建鐵證　

關鍵字：

民進黨陳亭妃高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

台中妹失眠就醫！醫突「拉開衣服聽診」她嚇到爆哭

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

柚子有新哥哥！開車接新的蒜頭狗

鳳梨激戰4寶媽　爆料者身分曝

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面