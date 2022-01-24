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陳亭妃推「太陽法案」給犬貓新年禮物　寵物繁殖買賣業採總量管制

▲▼民進黨立委陳亭妃24日召開「杜絕合法非法勾結，特寵法不能管假的」記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲民進黨立委陳亭妃召開「杜絕合法非法勾結，特寵法不能管假的」記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

動保團體近日破獲位於屏東的非法犬隻繁殖場，並且掌握多家合法特定寵物業者以「合法掩護非法」的鐵證。對此，民進黨立委陳亭妃24日推出「太陽法案」，希望以總量管制的方式，限制核發寵物繁殖許可證及種公、母的數量，寵物繁殖買賣業也應改採預約制。

陳亭妃24日上午與台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會在立法院共同召開「杜絕合法非法勾結，特寵法不能管假的」記者會，並邀請農委會畜牧處科長鄭祝菁列席說明。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，調查發現屏東縣、高雄市的合法業者與非法繁殖場合作繁殖幼犬，來自新北市與台中市的合法買賣業者則購買來自非法繁殖場的幼犬，將狗「洗」入自家門市，再以翻倍價格出售給消費者，合法與非法繁殖買賣業相互勾結弊端行之有年。

對此，陳亭妃與動保團體共同提出「太陽法案」，希望把法案精神納入相關法令中，包括以「總量管制」限制核發寵物繁殖許可證及種公、母數量；採取「有需求再繁殖」的做法，規定寵物繁殖買賣業應採預約制，民眾向繁殖業者登記購買意願後，業者再計畫性繁殖販售等。

另外，還包括繁殖業者應採「單一品系」繁殖制，以建立不同品系的育種專業，避免單場同時繁殖多品系，忽略每一品種的專業育種知識及遺傳疾病篩檢；以及修正提高特定寵物業應具備之設施規範標準。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如則指出，現行「特定寵物業管理辦法」幾乎失能、弊端重生，導致大量非法繁殖犬貓流入市場，各縣市政府根本無能管理。

姜怡如也質疑，目前除了桃園市開發自己的寵物買賣電子化履歷系統，其餘縣市轄內的特定寵物繁殖買賣業者，用書面填報繁殖紀錄表、買賣紀錄表、晶片使用情形表，導致現行特定寵物行政管理確實難以核實、溯源管理。

對此，鄭祝菁回應，農委會將成立寵物管理科，落實各種寵物照顧政策；不管是哪個縣市，只要知道有非法繁殖場所，一定會積極辦理。另外，農委會也將推出改善方案，讓所有資訊電子化，並要求業者將資訊上傳，相關修正草案正在擬定，會盡速推動修法。

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