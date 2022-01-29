超罕見！連假首日中部國道一路順暢　「匝道封閉」時段看這裡

▲國道1號彰化路段通行順暢。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是農曆春節9天連假首日，天空下著毛毛雨，國道1號台中系統到彰化路段上午車行罕見「順暢」，凌晨在189K發生一起自撞事件、國四有掉落物發生、另外還有2起追撞事故，所幸皆無人傷亡，國道警方提醒用路人多利用「高速公路1968」或上高公局即時路況資訊網站查詢，掌握即時路況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道第三公路警察大隊表示，今（29）日0時10分國一北189公里1件A3事故，接下來一直到10時30分未有事故，10時37分至10時47分有三件事故，分別是國四有掉落物及台76線、國道一號分別為2部車追撞。

國道警方指出，今日至9時30分止，國道一號三義至西螺交流道、國道四號全線、台76線公路全線皆為車流順暢，推測為連假9天用路人分散車流返鄉，為了要解決每逢節慶假日就塞車的夢魘，國道一號99K到210K員林雙向路段實施拓寬，增設輔助車道，將原有雙向6車道增加為8車道，也能使進出彰化、埔鹽系統、員林等交流道間之車輛使用，也是分散主線車道車流的原因。

▲國道1號彰化埔鹽系統路段通行順暢。（圖／翻攝即時影像監視器）

至於春節9天連續假期，自2月1日(初一)至3日(初三)，每日0至12時，封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道、2月3日(初三)至5日(初五)，每日7至24時，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道、每日7至19時，封閉國道1號王田雙向入口，封閉期間，國道警方建議改走替代道路通行。