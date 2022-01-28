交通部告中廣索佔地租金1.4億再勝　二審改判僅折扣200萬

▲中國廣播公司大樓外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

交通部向中國廣播公司追討被佔用土地的5件訴訟中，市價最高的新北市板橋、八里共18筆土地案，交通部已勝訴確定但中廣遲未歸還，交通部提告要求中廣支付相當於租金的不當得利，一審判中廣應付1.47億餘元，上訴後，高院二審今酌減改判中廣須付1.45億餘元，可上訴。

本案中廣被控佔用板橋區8筆國有地，不但佔地達26萬平方公尺，更因位於市區精華地段，市價逾100億元，是交通部向中廣索討土地中最值錢的1塊，目前做為廣播發射機房，現有建築興建於1930年，2015年被指定為新北市市定古蹟。

至於八里區10筆土地是在1966年間由政府徵收後，登記在中廣名下，佔地約1.7萬平方公尺，現曾做為電台機房使用，因當地居民抗議而停播。

交通部從2004年提告追討中廣名下的不當黨產土地，5件訴訟中，交通部贏回板橋、八里、彰化縣芬園鄉與花蓮縣花蓮市共4案土地，只有嘉義縣民雄鄉土地由中廣勝訴保住。

其中板橋、八里土地因中廣遲沒歸還，交通部提告分別索討2009年12月起至2016年6月的板橋土地租金1.23億餘元、2009年12月到2015年4月八里土地租金2400多萬元，共1.47億餘元。

一審認定交通部主張有理，判中廣應賠付相當於租金的不當得利共1.47億元，交通部求償金額幾乎全勝，中廣上訴主張當年經交通部同意無償使用板橋土地，八里土地是因政府委託從事政令宣導、作價轉讓，都非無權佔用，八里土地建物已辦理滅失登記，板橋土地建物現為古蹟不能拆，不應要求中廣付租金。

但高院二審引用交通部勝訴確定取回板橋、八里土地的判決理由，認定中廣確實無權佔用國有地，並無政府作價轉讓的關係存在，僅重新依各土地申報地價計算年息5%，今酌減改判中廣應付交通部1.45億餘元，可上訴。