蛇蠍女狠殺包養男盜領470萬　酒店妹一家4口續押在牢裡過年

▲酒店女一家人。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉在去年10月底發生一起驚駭水流屍命案！台北1名張男(51歲)將470萬元存入兒子帳戶內，卻遭到盜領，檢警「以錢追人」，調查後發現，林姓酒店妹(30歲)、父母及弟弟涉有重嫌，也在其家中搜出部分現金，4人全被收押，如今農曆春節在即，一家人也確定在看守所內過年，無法返家吃團圓飯。

▲酒店妹狠殺包養男，屍體發現經過曝光。（圖／ETtoday資料照）

去年10月29日案發當時，埔鹽河川巡守隊的隊員，巡邏時在距離河岸約5公尺的東螺溪面上發現發現張男屍體，警消人員到場後發現死者遺體已經腐爛難辨，頭部被套上塑膠袋、腳綁童軍繩，再矇眼綁手捆上40公斤的空心磚棄屍。經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的51歲張男特徵符合，深入調查認為，林女涉有重嫌，於11月2日晚間拘捕林女到案。

▲酒店女。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，林女在台北某酒店工作，面貌姣好、外表清純，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給林女開，2人曾同居於台北市精華地段的社區。

當時張男10月間向友人透露，要陪林女回彰化鹿港老家，之後卻消失無蹤，而林女則被拍到曾拿男方的提款卡領出大量現金。林女見到警方拿拘票到彰化老家逮人時，她態度相當冷靜，還詢問「為何是殺人罪？」，僅坦承認與張男是普通朋友，否認遭包養、盜領對方帳戶中的錢，面對其餘問題均避重就輕，以「不知道」、「沒有吧」模糊帶過。

▲酒店女一家人警詢後被移送。（圖／ETtoday資料照）

但林女見到張男的照片後，眼神飄忽不定，貌似心虛不願直視，檢警見狀，認為她的防備出現了裂縫，再加以「因果輪迴說」一番勸阻，這才突破林女心防。但林女僅坦承與張男同遊海邊時發生口角，是同行友人挺身而出，將張男殺死棄屍，其餘不願多說，最後被依殺人罪聲押獲准。

▲溪湖警分局在張女家中搜出現金。（圖／ETtoday資料照）

隨著檢警抽絲剝繭釐清案情後，也在林女家中搜出部分現金，檢方依殺人重罪聲押林女獲准後，林父也被裁定羈押；原本林母、林弟被裁定10萬元交保並限制住居。但檢方不服抗告，案件重審後林母及林弟同被收押，眼見農曆春節將至，張女一家人也因羈押禁見無法返家過年。