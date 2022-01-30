彰化和美國中畢旅到過旗津　4師生有症狀急召386人漏夜採檢

▲和美國中畢旅與旗津足跡重疊昨夜緊急採檢。（圖／讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄旗津爆發疫情，彰化縣和美國中1月20日畢業旅行與旗津有足跡重疊，昨天4名師生有呼吸道症狀傳出，衛生局緊急通知全部國三師生回學校活動中心接受PCR採檢，讓家長及學生、縣府全繃緊神經，直至今天凌晨3點，得知採檢全部陰性後，全部鬆了一口氣。

和美國中學務處昨天晚間臨時通知家長，因為接到縣府通知，指和美國中畢業旅行有旗津旅遊的接觸史必須採檢PCR，因此國三共13班學生不管有沒有參加畢業旅行，一律都要帶健保卡到學校活動中心，分兩批從晚間6點30分~7時30分及7時30分到8時30分篩檢，如果無法按時間到達，也必須昨晚到彰基或秀傳醫院篩檢。

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▲和美國中畢旅與旗津足跡重疊昨夜緊急採檢。（圖／讀者提供）

緊急被通知到校採檢的家長及學生站在校門口，心裡面忐忑不安，就希望大家都能平安過個好年，衛生局也請部立彰化醫院調派篩檢醫護人員到場協助，一直忙到深夜採檢才全部告一段落，凌晨3點報告出爐，接受篩檢的師生採檢全部陰性。

彰化縣衛生局呼籲， 為防範發生持續社區傳播，如果去過的地點有確診者足跡，若民眾出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。

▲和美國中畢旅與旗津足跡重疊昨夜緊急採檢。（圖／讀者提供）