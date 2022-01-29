6國實驗報喜　默沙東：旗下口服藥「對Omicron有效」

國外一名女網友日前出於好玩，將自己沒有刮腿毛的照片傳給男友，沒想到竟然遭對方批評「噁心」、「不衛生」 ，讓她超傻眼。對方最後強迫她盡速將腿毛刮掉，而她則是直接表示，「女性有腿毛是很正常的！」並直接硬起來打電話和對方分手。她事後將兩人的對話上傳至TikTok，隨即引發熱烈討論。