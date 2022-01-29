賴清德同框賀錦麗！　矢板明夫：「一個中國」神話開始破功

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）



記者王佩翊／綜合報導

副總統賴清德為出席我國友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，親自飛往當地，而他當天也首度與美國副總統賀錦麗互動交談，兩人同框的畫面引發國際關注。日本《產經新聞》台灣支局長矢板明夫則表示，這是台灣外交史上的新里程碑，某種意義上更可以說是中國大陸花費多年編織的「一個中國」神話開始破功。

根據《產經新聞》台灣支局長矢板明夫的臉書粉絲專頁矢板明夫俱樂部 Yaita Akio指出，賴清德此次為了參加卡蕬楚就職典禮，出訪美洲，可以說是收穫豐碩，特別是與賀錦麗的公開互動。他表示，這是1979年台美斷交後，雙方首次有首腦級官員公開同台。他更直言，在某種意義上可以說，中方花費多年編織的「一個中國」神話已經開始破功了。

矢板明夫說，作為當初中美建交的其中一個條件，中方一直以來主張台美雙方只能有非官方接觸，然而近幾年台美關係突飛猛進，台美間部長級官員的接觸越來越多，這一次出訪宏都拉斯更是上昇至副元首級，就只差「最後一步」了。

▲副總統賴清德於宏都拉斯時間26日晚間，與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會面。（圖／路透）



不僅如此，賴清德這次出訪不但見到宏都拉斯總統卡蕬楚、貝里斯首相布里斯諾（Juan Antonio Briceño），在美國轉機時，也和17位美國國會議員進行視訊會談，可以說是一石三鳥，不但實現外交突破，加強台美關係，同時也鞏固了邦交國。

另一方面，矢板明夫也以外媒記者的角度觀察並稱，對台灣而言，最重要的事情就是團結一切可以團結的力量，以保衛主權與現今的生活方式，如果過份突出本土化概念，可能會使得事情更複雜，同時也不利於尋求國際社會的支持，因此根據國內外形勢，改名這件事不需要太急於一時。

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