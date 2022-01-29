美防長：俄羅斯有足夠能力入侵烏克蘭　拜登稱近期將向東歐增兵

▲ 拜登表示，短期內將向東歐增兵。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏邊境劍拔弩張，美國五角大廈28日首度承認，俄羅斯已有足夠的能力入侵烏克蘭，一旦展開侵略，將造成重大傷亡。美國總統拜登表示，近期會向東歐及北約盟國增兵。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍之際，拜登28日自費城返回華府，從空軍一號上下機時表示，「短期內將向東歐及北約國家派遣軍隊，不會太多。」

美國已在西歐部署數萬士兵，但國防部正考慮向局勢緊張的東歐派遣少量增援部隊，24日已下令8500名美國士兵進入高度戒備，準備隨時部署至東歐。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）28日在記者會上敦促俄羅斯採取外交途徑，而非軍事入侵。奧斯丁表示，「沒有理由讓這種情況演變成衝突。他可以選擇緩解，可以下令他的軍隊離開，可以選擇對話及外交手段。」

奧斯丁說明，「雖然我們不認為普丁總統已經下達對烏克蘭出動這些部隊的最終決定，但他顯然有能力如此，他有很多選擇」，包括佔領烏克蘭城市及重要領土，或是「承認烏克蘭境內分離領土」等脅迫及挑釁的政治行動。

麥利說明，俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，擁有地面機動部隊、彈道飛彈、空軍等能力，部署的規模及範圍都是冷戰以來最大，一旦發動入侵，結果會非常可怕，將造成重大傷亡，「你可以想像，若發生在人口密集的城市、道路，會非常可怕。這是沒有必要的，我們認為外交手段是解決問題的途徑。」