女友「腿毛太長」像原始人！他嫌不衛生苦勸剃毛　直接被放生

▲女網友認為剃不剃腿毛是每個人的自由，嫌男友管太多。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

國外一名女網友日前出於好玩，將自己沒有刮腿毛的照片傳給男友，沒想到竟然遭對方批評「噁心」、「不衛生」

，讓她超傻眼。對方最後強迫她盡速將腿毛刮掉，而她則是直接表示，「女性有腿毛是很正常的！」並直接硬起來打電話和對方分手。她事後將兩人的對話上傳至TikTok，隨即引發熱烈討論。

根據《每日星報》報導，TikTok一名女網友日前將一張自己滿是腿毛的照片以及與男友的對話紀錄po上網，從內容中則可以看到，兩人為了「腿毛」問題大吵一架。原來是原po看到自己的腿毛長得很長，因此特地拍照傳給男友並笑稱，「哈哈哈，寶貝，你看我的腿好多毛。我從聖誕節之後就沒有刮過腿毛了哈哈。」然而她的小情趣卻瞬間被男友潑了冷水。

▲兩人因腿毛問題發生爭執，最後分手。（圖／TikTok／bonedrymilkers）



原po的男友直接回覆，「是啊，我看到了，你應該要刮腿毛的。老實說，我覺得有點噁心。」原po只能尷尬表示，「我覺得還好。」沒想到這時男方竟變本加厲稱，「不，妳應該要覺得羞恥，作為一個女生，不刮腿毛很不衛生，妳又不是古代人，活得這麼倒退。」

這樣的回答瞬間震驚了原po，雖然一開始以為男友是開玩笑的，但後來才發現男友是認真覺得「女生不刮腿毛很不衛生。」讓她憤而回應，「女生有體毛是非常正常的事，而且我也不是永遠不刮，只是暫時有一段時間沒刮而已。我把這張照片傳給你純粹是因為覺得好玩，你的反應太幼稚了。」經過多次的訊息交談後，原po直接打電話給男友提了分手，兩人也結束了這段關係。

對此，許多網友震驚表示，竟然有男人這麼在乎女友的腿毛問題，並跳出來支持女方，認為不論刮不刮腿毛，都是原po自己的選擇。但卻有另一派網友認為，男方並沒有做錯什麼，因為每個人本來就會有自己的喜好。

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