拜登到訪前夕　匹茲堡50年橋梁崩塌釀10傷！下墜45公尺變V字形

▲一輛公車受困橋上，一旁還有轎車翻覆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登28日前往賓州匹茲堡（Pittsburgh），針對1兆美元基礎建設計畫發表演說。但就在演說地點短短6公里外，一座擁有50年歷史的老舊陸橋在幾小時前應聲崩塌，造成10人受傷。

拜登飛抵匹茲堡後不久後就驅車前往陸橋所在地點，停留約15分鐘，在匹茲堡、賓州及國會官員陪同之下勘災。拜登對他們說道，「我們在基礎建設上遠遠落後，令人難以置信。」現場急救人員還向拜登表示，坍塌發生當下聽見一聲巨響。

▲ 拜登抵達匹茲堡後前往事故現場。（圖／路透）

這座長約145公尺的陸橋位於福布斯大道（Forbes Avenue）上，擁有50年歷史，為通往匹茲堡的主要幹道，多年來都被國家及賓州檢查人員列入「狀況不良」名單，在下雪寒冷的28日清晨約7時左右發生崩塌事故，橋面二處斷裂，中間墜入下方45公尺深的峽谷中，呈現V字形，導致橋上一輛公車受困，而橋下的峽谷中還有4輛車。

匹茲堡消防局局長瓊斯（Darryl Jones）說明，公車上2名乘客及司機已被救援人員吊到下方峽谷中，事故共造成10人受傷，包括因路面結冰而滑倒的急救人員。當地醫療中心表示，4名受傷的成人分別於當地二家醫院接受治療，狀況穩定。

瓊斯補充，坍塌的橋樑壓斷下方一條管線，導致大規模天然氣外洩，整個匹茲堡東區天然氣供應被切斷。

▲ 從上方可見橋梁有兩處斷裂。（圖／路透）

匹茲堡所在的阿勒格尼郡首長費茲傑羅（Rich Fitzgerald）表示，「謝天謝地，傷者的傷勢都沒有危及生命」，但坦言後續還有許多工作要做。

拜登28日稍晚也表示，「這裡還有3300座老舊橋樑，和這座橋一樣殘破不堪。全國有4.5萬座橋梁狀況不佳，這是完全不能接受的。」