台灣獨立是最大火藥桶　中國駐美大使秦剛：可能引發中美軍事衝突

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐美大使秦剛28日接受美媒訪問時表示，如果台灣在美國的慫恿下走向獨立，就很有可能讓中美兩大國捲入軍事衝突。觀察人士指出，北京當局過去多用「玩火」等較隱晦的詞，但這次直指可能爆發戰事，相當不尋常。

秦剛28日接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪，他提到，「台灣問題是中美之間最大的火藥桶，如果台灣在美國的慫恿下，繼續走向獨立，就很有可能讓中美兩大國捲入軍事衝突。」NPR提到，過去北京當局多半使用「玩火」等較隱晦的詞，來形容中美台關係，但這次直言不諱地指出可能爆發戰事，相當不尋常。

秦剛提到，台海兩岸的人民都是中國同胞，所以最不應該做的就是戰爭，「我們將以最大的誠意，盡最大的努力實現和平統一，但在美國的鼓勵下，台灣當局正走向獨立，所以中國不會放棄承諾以非和平方式實現統一，因為這是一種威懾。」

秦剛去年7月赴任駐美大使，當時美國兩黨對中國態度都不友善，美方認為數十年來與中國接觸的政策，替無數企業製造了巨大財富，結果卻無法推動民主改革。秦剛則表示，任何試圖改變中國的想法都只是幻覺。

隨著中美兩國關係惡化，原本中方希望在總統拜登（Joe Biden）上任後能重啟兩國關係，但這卻沒有完全實現，拜登至今未取消川普政府對中國商品加徵的關稅。

當記者問及，中國國家主席習近平是否認為美國的全球地位正在下降時，秦剛則說，「在中國沒有人會做空美國，包含中國領導人在內，每個人都認為美國是最重要的國家之一，中美關係是最重要的關係，我們必須好好維護，別搞砸了。」

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