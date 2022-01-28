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年假來竹市走春　林智堅公開藝文場館走春地圖

▲新竹市文化局春節期間開館公告 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市文化局春節期間開館公告 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今公開藝文場館走春地圖，初一（2/1）就可到訪新竹公園玻璃工藝博物館與玻璃工坊，欣賞、手作體驗新竹傳統玻璃藝術，還有全新開幕的湖畔料亭，有選物、書店及下午茶；初二（2/2）則可到訪兩處日式老屋，在辛志平校長故居品嘗精緻早午餐與台式餐酒，在李克承博士故居享用手沖咖啡、生吐司、肉桂捲等輕食；其他文化局藝文場館群2月5日起陸續開館，詳情可至官網查詢（https://reurl.cc/rQ58WN）。

文化局表示，2月1日即開館的玻璃工藝博物館，正展出「倩竹迎光－竹塹玻璃協會藝術家聯展」暨「玻藝采風－風城藝術玻璃作家協進會藝術家聯展」，集結多位重量級玻璃藝術家，作品風格各具特色。而玻工館旁的玻璃工坊，目前委由春池玻璃經營「春室」，初一至初五（2月1日至2月5日）提供現場玻璃示範表演及玻璃DIY，適合親子共賞體驗。

還有全新開幕的湖畔料亭，2月1日起，WOO Table與 WOO Select開放，營業時間10:30-18:30，提供選物及書籍販售，民眾可在日式建築中邊看書、吃下午茶，尋找文創小物或喜歡的書籍帶回家；2月4日起則有麗池居酒館，營業時間11:00-18:00，將視疫情狀況機動調整，提供定食等餐點。

而其他場館則於2月5日起陸續開館，包含新竹市演藝廳一樓A、B展廳展出「第二十屆風城美展」，邀集在地傑出藝術家及新竹美展竹塹獎歷屆得主，展出超過百件水彩、油畫、水墨、膠彩、攝影、書法、綜合媒材共7大類藝術創作，呈現新竹在地豐沛藝文能量。

新竹241藝術空間展出《新星世—未來旅程》特展，藝術家透過人文與藝術思維，呈現面對科技強勢介入，如何善巧轉譯出人與科技和諧相處的各種可能面向，展期至2月6日止，敬請把握最後展期。

新竹市文化局一樓文化藝廊推出《風華絕代‧搖曳生姿－吳玉女創作藝術展》，從針法與光影配色的美學中，展現曾經叱咤台灣50年代的車繡技術。鐵道藝術村展出《成人之美：虎虎生風》竹松社區大學師生聯展，以美學作為共鳴，讓不同媒材的創作間產生豐富的跨域對話，展現成人脫離「義務教育」後依然孜孜不倦開展出的多元動能。

眷村博物館一樓及二樓常設展區，將食、衣、住、行、育、樂、巷道等眷村生活樣貌，由造景手法保留在博物館的展示空間中。館內展示的生活文物，皆為當時克難自製的物品，包括利用軍機廢料作成的煤油爐、飛機鼻帽鍋子、氧氣筒飲水機、掛彈架矮凳等。另有懷舊文物如補給證、軍徽、舊式腳踏車、電唱機、黑膠唱片等。三樓特展區則有「眷村好女子」特展，講述眷村時代背景下，女性如何自立自強並守望相助，共同支應生活中的大小事等，充分展現眷村女性堅忍不拔、刻苦耐勞的韌性與智慧。

文化局表示，體驗完豐富的視覺藝術饗宴外，也別錯過竹市古蹟與文化資產。市定古蹟「新竹市少年刑務所演武場」展出「竹塹城散策三部曲－工藝篇」，由新竹傳統工藝角度切入，介紹新竹在地工藝特色。纖細的蓪草、剔透的玻璃、精雕的木藝、珠光的螺鈿、彩繪的燈籠等，展覽重點呈現工藝品從過去常民生活用品，進階成為精緻且富涵藝術氣息的藝品歷程。今日的新竹發展最尖端的科技業，同時守護著傳統工藝，傳承「技藝」也保存「記憶」，更展現這座古城新舊交織的魅力。

甫獲2021第九屆台灣景觀大獎文化保存佳作殊榮歷史建築「南大路警察宿舍」，經修復後變身「下竹町」，首度開放免費參觀。首檔展覽邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授展出超過30幅珍貴手稿並搭配互動體驗，同時設置導覽影片。展覽館內同步推出「下竹拾藝」系列課程，包含風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等。

獲得2019年第七屆台灣景觀大賞優質獎及Shopping Design設計雜誌百大設計獎殊榮的歷史建築「將軍村開放圖書資訊園區」，第1期工程修復3棟舊有將軍眷舍，推出生活學、慢食學及修復學主題場館，戶外空間則打造成結合小農市集、可食地景的大地圖書館。

榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎的市定古蹟「新竹水道取水口」展示館周邊景觀改善工程，館內介紹取水口歷史及水資源環境教育，更有戶外攀岩溜滑梯與水池，適合全齡層，見證新竹市的水故事。

2月8日起，還有剛重新開幕的歷史建築「影像博物館」，由在地藝文團體鴻梅文創進駐，以「或者光盒子」為主題，打造觀影、書店、餐酒館「三合一」複合式型態電影院。影廳放映經典修復片、影展片、獲國際影展得獎肯定紀錄片等電影，還有影博館歷史常設展。

文化局表示，提醒民眾落實戴口罩、實聯制、勤洗手等防疫規範，到新竹來場藝文走春，相關資訊請上新竹市文化局網站（https://reurl.cc/rQ58WN），或洽詢03-5421551、1999為民服務專線。

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