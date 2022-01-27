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獨／還原當天情況！高雄33人吃牛排「隔離過年」　匡列顧客心情曝

▲▼高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家連鎖知名牛排館在26日晚間被緊急匡列33人，採檢完之後就送往隔離旅館，現在《東森新媒體ETtoday》也獨家接獲其中一名被匡列的民眾爆料，面對自己得在防疫旅館當中過年，真的是非常無奈，也表示自己用餐當天，看到幾項沒有符合防疫規定的用餐狀況，所以現在被通知被匡列隔離時，整個很傻眼。

這名被匡列的民眾向《東森新媒體ETtoday》的獨家投訴，表示自己當天用餐的時候，取餐的時候，吧台沒有戴口罩，而且依照防疫規定，離開座位取餐就應該要戴上口罩，可是不少民眾都沒有這樣做，甚至還有人是邊取餐邊交談的，同時顧客在外頭等待要進入店內消費，都是擠在一塊，當時他就覺得很不妥當，畢竟之前才傳出桃園西堤牛排連續也好幾天有人確診，所以他脫下口罩用餐，真的很害怕。

結果26日他接獲通知必須要隔離，讓他自己真的很傻眼，雖然目前PCR採檢是陰性，不過一想到跟兩個確診者在同一間餐廳用餐一個小時，這是多可怕的事情，而且這家牛排館內只有一間廁所，這麼多人共用廁所，是否有確實做好清消。畢竟之前也有不少確診案例，是因為共用廁所造成的傳播。

▲▼高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

所以他很生氣的開轟這家牛排館「商人要賺錢也要有良心，餐廳業者應該站在消費者立場，沒有戴口罩在店內用餐，就是信任餐廳的防疫措施，現在還搞到被匡列，難道不用負責任」。

針對這名爆料民眾的說法，記者跟高雄市衛生局來求證疫調情況，調閱監視器後跟這位爆料民眾所述的情況是否一致，衛生局簡單表示「應該就是這樣」，所以才會擴大匡列顧客人數以及員工。

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