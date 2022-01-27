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Toyz詐賭300萬影片曝光！戴「隱形眼鏡看牌」被抓　預告線上開庭

記者鄒鎮宇／綜合報導

電競好手、網紅直播主Toyz（劉偉健）110年9月因涉嫌販賣二級毒品、含有大麻成分的煙彈而被起訴，期間又爆出詐賭、跟前公司夥伴周周鬧翻等事件。對此，遭Toyz等人詐賭的金旋風ACE透過YouTuber超哥曝光詐賭當下的影片，並解釋600萬元賠償金的始末。

超哥日前在「超派人生」PO出與金旋風訪談的內容，以此還原金旋風去年被詐賭的過程。金旋風表示，他起初透過丁特介紹到Toyz家參與賭局，印象中第一次贏錢，第二次輸錢，第三次就抓到對方使用有特殊墨水的撲克牌。

▲▼Toyz詐賭影片曝光！戴「隱形眼鏡看牌」贏300萬元被抓包　預告線上開庭 。（圖／超派人生授權提供）

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▲▼Toyz跟周周詐賭被抓 。（圖／超派人生授權提供）

▲▼Toyz詐賭影片曝光！戴「隱形眼鏡看牌」贏300萬元被抓包　預告線上開庭 。（圖／超派人生授權提供）

金旋風表示，Toyz當晚的表現太違背正常德州撲克玩家的作法，且運勢超強，讓他及他朋友都不敢置信，直到他輸了300萬元去廁所洗臉時，才發現洗手台的上方擺了一個小瓶子，立刻意識到可能是特殊隱形眼鏡，於是以手機錄影並要求驗牌，最終發現Toyz及周周合作詐賭。

金旋風坦言，他當時要求Toyz賠償600萬元，並簽下保密條約，不會將影片曝光，如今公布影片也是Toyz要求，因為周周日前的影片稱對詐賭不知情，但其實兩人是合夥的關係。

▲▼Toyz詐賭影片曝光！戴「隱形眼鏡看牌」贏300萬元被抓包　預告線上開庭 。（圖／超派人生授權提供）

▲超哥、金旋風ACE 。（圖／超派人生授權提供）

對此，超哥及一旁的律師聽完都認為金旋風「人太好」，因Toyz在高峰時期每個月可以賺至少300、400萬，最慘也有100萬元，因此開口要求2000萬元都不為過，認為Toyz其實不缺錢，需要的是學到教訓。

此外，Toyz也在27日晚上8時發文表示，他這4個月以來度日如年，很想躲起來，但覺得欠大家一個交代，因此28日晚上10點會在YT開直播「線上開庭」，開放網友詢問，「能講的我都會告訴你們」。

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