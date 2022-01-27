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快訊／黃珊珊晚間帶隊稽查酒吧　當場抓到「居家檢疫者」

▲▼黃珊珊帶領市府人員實施聯合稽查，當場抓到列管居簡民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃珊珊帶領市府人員實施聯合稽查，當場抓到列管居簡民眾。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節假期將在本周末到來，台北市副市長黃珊珊27日晚間帶隊到忠孝東路四段一代針對夜店、酒吧進行聯合稽查，沒想到竟意外查獲一名違反居家檢疫規定外出的民眾，當場請衛生局將該民眾帶回，後續將依規定開罰。

黃珊珊視察完後表示，剛剛查到一個在居家檢疫自主健康管理期間的第3個7天，依規定是不可以到公共場所。業者部分，只能看到消費者的疫苗證明，所以業者沒有辦法判斷，「這個人是自己的行為，要自己負責」，正在處理，會馬上送回家，會交給衛生局處理。

▲▼黃珊珊帶領市府人員實施聯合稽查，當場抓到列管居簡民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

針對今天的稽查重點，黃珊珊表示，今天是在年前比較大型的聯合稽查，重點有3個，一個是治安、第二個是公共安全，第三個是防疫部分，希望大家都平安，因此防疫部份會查是否落實，「希望在春節期間大家都能三安」。

至於中央規定進入八大場所要看小黃卡，但有很多業者便宜行事沒有遵守，這部分是否會加強？黃珊珊表示，平常的臨檢到目前為止，都有確實執行，「台北市的夜店跟酒店應該不敢冒這個險，目前為止沒有稽查到有嚴重違規的情況」。

▲▼黃珊珊帶領市府人員實施聯合稽查，當場抓到列管居簡民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

至於近日發出千人細胞簡訊，要民眾盡快採檢、非必要請勿外出，黃珊珊說，目前沒有收到陽性通知，因為足跡比較多，確實要花一些時間去查，在市府能夠控制範圍內都會一個一個去找。

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