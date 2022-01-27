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社會 社會焦點 保障人權

林秉樞交保夢碎提抗告搏翻盤　高嘉瑜感謝法官可以安心過年

記者黃哲民／台北報導

在押的林秉樞尋求交保回家過年夢碎，今晚被法官以有勾串、反覆實施同一犯罪之虞裁定繼續羈押並禁見，立委高嘉瑜得知消息，透過委任律師李永裕表示「欣慰、謝謝法院，讓大家可以放心過年！」林男的辯護律師陳頂新代表律師團回應「非常、非常、非常的失望」，已立刻提起抗告，並重申對被害人「最誠摯、最深的歉意」，願盡力和解，「希望社會大眾給林男一個自新的機會」。

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝+直播）

▲林秉樞（左）被起訴後尋求交保夢碎，律師代他向高嘉瑜（右）表示「最誠摯、最深的歉意」。（資料照片／記者游宗樺攝+直播）

林秉樞（43歲）去年（2021年）跟高嘉瑜交往期間，因涉偷拍高嘉瑜語動粗施暴，去年12月2日被羈押禁見至今，本周二（25日）被新北地檢署依妨害秘密等8項罪嫌起訴，今移審新北地院，林男企圖交保回家過年，仍被合議庭裁定繼續羈押禁見。

李永裕代表高嘉瑜回應：「感到欣慰，謝謝法院，讓大家可以放心過年！」未來審理時，法官應該會速審速結，畢竟人犯在押，至於林男的律師團提起抗告，是法律賦予的權利，但應該沒有作用，重點是林男否認犯行、有反覆實施之虞。

▲▼ 林秉樞辯護律師陳頂新對法院裁定繼續羈押禁見，表示「非常非常非常的失望」 。（圖／記者黃哲民攝）

▲林秉樞辯護律師陳頂新對法院裁定繼續羈押禁見，表示「非常非常非常的失望」。（圖／記者黃哲民攝）

陳頂新代表律師團指出「只能說非常、非常、非常的失望」，認為檢方該搜索查扣的證物，都已搜索查扣，證人的證述也都記明筆錄，更沒有事實足認林男有任何逃亡、湮滅、變造、或勾串證人的風險存在，應該沒有法定羈押理由與羈押必要，律師團已立刻提起抗告。

陳頂新強調，林男非常懺悔，很有誠意認罪、面對司法，還主動同意刪除所有雲端內相關私密的影片及照片，已盡非常大的努力跟誠意，可惜的是，今天沒有辦法回家過年，尤其林男喪母不久、父親身體不好，身為人子不能在過年時跟家人團聚，覺得很遺憾。

陳頂新說，林男對於被續押有心理準備，也不斷表現對高嘉瑜「最誠摯、最深的歉意」，絕對不只是嘴上說說，願意提出和解金、賠償金，如果有任何可以讓高嘉瑜比較放心的方式，包含簽保密條款、懲罰性違約金等等，林男都願意盡全力配合，從來沒有要閃避，也「希望社會大眾給被告一個自新的機會」。

合議庭今晚裁定林男繼續羈押禁見，理由包括涉犯傷害等罪，僅坦承部分犯行，本案證人等與林男先前多為男女朋友，曾有親密關係，且林男掌握相關證人隱私資訊，極易控制證人等，有事實足認有勾串共犯或證人之虞。

其次，林男本案所涉恐嚇危害安全、強制等犯行，已足見有反覆實施同一犯罪之虞；另參酌林男身心狀況及證人所述情形，顯見林男欠缺控制自身情緒能力，有事實足認有反覆實施強制、恐嚇等罪之虞。

合議庭認為林男目前身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，為避免林男勾串證人、反覆實施犯行，並考量林男造成高嘉瑜身心受創之程度非輕，犯案情節非屬輕微，有羈押並禁止接見通信之必要。

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