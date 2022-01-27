廖慶榮接任元智大學校長　積極籌設醫護學院

▲廖慶榮(右)接任元智大學校長。（圖／元智大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學第六任校長交接典禮27日在元智六館有庠廳舉行，由董事長徐旭東監交。新任校長由前臺科大校長廖慶榮教授接任。廖慶榮表示，元智大學創校以來，推動多項具特色的前導性高等教育創新作為，廣受各界肯定，目前學校積極籌設醫護學院，朝全方位的綜合大學發展。

廖慶榮教授自1988年取得美國賓州州立大學工業工程博士後，即任教於臺科大，期間歷任副校長、研發長、管理學院院長等職務，服務超過33年；除具有完備的學術行政資歷之外，並曾三度榮獲科技部傑出研究獎及教育部師鐸獎之殊榮。在擔任臺科大校長8年任內，治校績效卓越，獲外界極高的肯定。

元智大學表示，廖慶榮教授對於高教校務有深刻之瞭解，教育行政經驗豐富，相信能符合元智教育理念及全體教職員生之期望。對元智的現況及未來發展方向，已有深刻之瞭解及構思，不論是針對未來的學術領域發展重點；提昇學校排名與聲望；與遠東集團產學研發合作等，皆清楚擘劃出推動重點，展現其宏觀的教育視野及優質的領導能力。未來將借重他豐沛的產官學界人脈以及對國內高等教育發展之高瞻遠矚，突破目前學校所面臨的劣勢及挑戰，帶領元智繼續朝向下一個發展階段邁進。