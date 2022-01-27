縣長媽媽與監護兒歡樂團聚　張麗善與監護兒少暖圍爐

▲縣長媽媽今日邀請監護的兒少們一起餐敘，陪這群兒少吃團圓飯，添購新衣，陪伴這些失依的孩子們提前歡聚過節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每逢年節就是家庭團聚的時候，但對於失依的孩子卻是一種夢想，因家庭重大變故、困苦失依、遭受不當對待離開原生家庭，由政府代為監護照顧，雲林縣政府於今(27)日特在農曆年前，縣長媽媽邀請監護的兒少們一起餐敘，陪這群兒少吃團圓飯，添購新衣，陪伴這些失依的孩子們提前歡聚過節。

雲林縣長張麗善表示，今日活動特別感謝「千葉餐飲集團」及「欽大玻璃」招待機構/寄養家庭照顧者共進圍爐火鍋，縣長媽媽今天陪著孩子一起吃團圓火鍋及選購新衣，在餐聚過程中細細聆聽孩子的生活分享，親手為孩子選購溫暖的冬衣，與孩子們一起許下對未來的夢想與期待，勉勵孩子們勇敢、努力的實現夢想；會中縣長媽媽一一為孩子送上紅包及福袋，親自為孩子勉勵，祝願兒少幸福安康。

社會處長林文志表示，雲林縣目前縣長監護未成年的兒童及少年總計46位，其中安置轄內有31位，安置於外縣市的有15位；照顧弱勢族群是縣政府的責任也是重要的施政政策，縣府為監護的兒少開立兒少教育發展帳戶，每月為兒少存款新台幣1,250元及配合中央相對提撥補助，存款至兒少滿18歲做為兒少未來銜接自立生活之基金，同時也積極協助兒少在居住、就業、就學及社會適應，讓孩子未來在有支持下能展翅高飛、實現自我夢想。



雲林縣政府強調，特別感謝衛生福利部中區兒童之家、雲林家扶中心、希望學園、信義育幼院、一心育幼院、長愛家園及阿尼色弗兒童之家附設南投家園等機構，以及寄養家庭、親屬家庭們長期以來協助縣府提供縣內無依或家庭失功能的孩子一個溫暖的家，今天的親子活動讓在場的大、小朋友都感受到滿滿的關懷與祝福，也祝福每位小朋友都是快樂的小天使。

▲會中縣長媽媽一一為孩子送上紅包及福袋，親自為孩子勉勵，祝願兒少幸福安康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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