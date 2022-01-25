雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府教育處配合教育部防疫不停學的政策於去年12月盤點縣內資源與學生學習需求等相關遠端教學設備，今（25）日宣佈「居家學習教師遠距教學視訊設備」正式啟用。未來若因疫情未能到校上課的高中以下學生，將透過啟動遠距教學機制，讓無法到校上課的學生能透過網路與學校老師進行線上教學與互動。

▲雲林縣政府教育處配合教育部防疫不停學的政策於去年12月盤點縣內資源與學生學習需求等相關遠端教學設備，今日宣佈「居家學習教師遠距教學視訊設備」正式啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣為充實學校線上教學硬體設施，除向教育部申請居家學習補助採購視訊鏡頭，充實高國中小班級教室視訊設備外，亦編列預算，補助縣立各級學校科任教室所需之視訊設備，以因應未來疫情變化，為雲林縣的科技教育提供更多的能量，提供縣內各級學校教師線上教學更有力的支持。

教育處長邱孝文表示，根據調查，目前家中無載具設備學生計3699人、非經濟弱勢但家中子女無法滿足一人一機的載具需求數為 9801人，已先請各校回報現有設備（含筆電及平板）最大動員量為 6619臺，除要求學校做好隨時借用學生的工作外，向教育部申請的教學計畫已核定共4319臺的目標數，將積極進行招標工作，盡快完成採購，充實線上教學資源做好防疫不停學的準備。

雲林縣長張麗善說明，配合教育部防疫不停學的政策，在教師線上教學設備方面，除向教育部申請居家學習計畫補助經費207萬8847元，亦自籌經費298萬1153元採購視訊鏡頭，充實高國中小班級教室(含特教班、資源班)視訊設備共2409組外，縣府亦再另籌預算經費145萬5300元，增購設備共693組，補助各級學校科任教室需求。

在學生行動學習載具方面，向教育部申請的計畫，已核定共4319臺平板電腦，正在積極招標採購中，此外，也動用第二預備金編列900萬元採購平板電腦600臺及行動充電車45臺，亦向教育部借用備妥1680 台移動式 4G 基地台(網路分享器)，也優先提供偏鄉或低收入戶家庭學生借用，讓雲林縣面對疫情的變化，能有充足的資源，保障學生學習權不受影響做好準備。

教育處說明，此次採購由北辰國小用心規劃協助，「雙鏡頭網路攝影機」造型設計輕巧，方便隨身攜帶，並具備高品質影音，在遠距教學時，雙鏡頭可以同時展示自己的視訊畫面和分享紙本文件、實物投影。疫情的影響改變教師的以往的教學方式，也開啟學習不一樣的可能，期許教學的轉變能活化教學方式與型態，為雲林的教育建設與發展開創美好新局。

▲此次採購由北辰國小用心規劃協助，「雙鏡頭網路攝影機」造型設計輕巧，方便隨身攜帶，並具備高品質影音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林婦買完菜走回家包包遭搶 失聯移工躲廢棄民宅被逮

►雲林男4個月3度酒駕被抓 聲押獲准！確定看守所內過年

►身背「5條通」走到哪拜到哪 25歲車手遭攔查謊報身分慘了

►138公斤乩童硬上西螺羅志祥 前輩法師出面護航「是兩人累世糾結」



