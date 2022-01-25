臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

▲加強重要節日安全維護工作於昨日晚間正式展開，雲林縣長張麗善偕雲林縣警察局局長李謀旺親自前往雲林縣警察局臺西分局慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

加強重要節日安全維護工作於昨（24）日晚間正式展開，雲林縣長張麗善偕雲林縣警察局局長李謀旺、民防總隊副指揮官張炳耀、義勇警察大隊大隊長吳岳樺、民防大隊大隊長蘇振毅、義勇交通警察大隊長張松竹等人親自前往雲林縣警察局臺西分局慰問。

臺西警分局表示，今年的「加強重要節日安全維護工作」為期15天，其中適逢年假，尾牙宴及餐敘場合多，可能會有歡聚飲酒衍生酒後駕車情事，取締酒後駕車亦為本次加強重要節日安全維護之重點工作。

臺西分局指出，配合執行全國性取締酒後駕車專案勤務，特別規劃易發生酒後駕車肇事地點，高強度取締酒後駕車及交通違規，藉由強力執法，有效防制酒後駕車及交通事故，以展現執法決心，並確保民眾生命與財產安全。 除高強度執法外，員警亦於勤務地點發放酒後代駕卡，藉由面對面與民眾講解，期能透過執法與宣導並重的方式，有效遏止酒後駕車、守護每一位用路人的安全。

臺西警分局長黃念生表示，取締酒後駕車為本分局常態性的重點工作，絕對不會因為年節將近而有所鬆懈。除了加強重要節日安全維護工作外，亦會不定時、不定點執行取締酒後駕車工作。呼籲駕駛人切勿存有僥倖心態而以身試法。

▲今年的「加強重要節日安全維護工作」為期15天，預防歡聚飲酒衍生酒後駕車情事，取締酒後駕車亦為重點工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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