懷疑突襲開放日本核食進口　國民黨團嗆拒絕協商總預算案

▲國民黨團總召費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，立法院臨時會倒數兩天，但今年度總預算案仍有335案沒有共識。立法院原擬今（27）日上午10點展開第二輪黨團協商，不過，國民黨立院黨團總召費鴻泰上午受訪嗆聲說，如果行政院在未經社會大眾討論狀況下，貿然、突襲式宣布日本核食進口，將拒絕協商預算，也不排除有激烈動作杯葛院會，將待11點行政院會開完，再決定要不要繼續協商。

費鴻泰今天上午受訪說，如果行政院在未經社會大眾討論下，貿然、突襲式宣布日本核食進口，他們無法忍受，所以將待11點行政院會開完，再決定要不要開預算協商，「人民健康不可以拿任何條件交換，不管它是不是跟日本的FTA、CPTPP協議」。

立法院長游錫堃今天上午10點主持黨團協商時說明，由於有的黨團還在溝通，所以今天的協商會議延後1小時開始，隨即宣布休息。游會前受訪時也向國民黨團喊話說，總預算案對國家與政府運作很重要，更何況現在疫情有一點緊張，且其中還包含軍公教加薪案，希望過年都能讓大家領到加薪，還是很希望大家坐下協商，希望今明兩天努力讓總預算通過。

根據立法院今年度公務預算協商情形統計表，目前仍有335個保留案，包括通案11案、內政委員會54案、外交及國防委員會141案、經濟委員會16案、財政委員會19案、教育及文化委員會13案、交通委員會3案、司法及法制委員會68案、社會福利及衛生環境委員會10案。