「蔣萬安不是穩贏！」　黃暐瀚分析六都選情：三未定、兩綠、一藍

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

經歷四大公投、中二補選、立委林昶佐罷免等數場敗仗後，藍營士氣低迷，對於年底縣市首長選舉，資深媒體人黃暐瀚表示，藍營2018年的十五縣市「大勝」基礎早已不在，年底的九合一選舉，國民黨完全沒有優勢可言，而六都選情則呈現三都「勝負未定」、兩都「綠營穩贏」，一都「藍營領先」的狀態。

黃暐瀚表示，台北注定三咖督，蔣萬安雖民調領先，但綠營35%起跳，勝敗關鍵在黃珊珊最後拿下多少票，如果黃珊珊能拿15%，蔣萬安就會「危險」，如果黃珊珊拿18%以上，蔣萬安就會「非常危險」，綠營可能的選將有陳時中、林佳龍跟謝震武，「國民黨在台北市不是穩贏。」

對於桃園選情，黃暐瀚指出，這是四大公投唯一綠營並未全勝直轄市，顯示桃園藍綠實力相當。在議長邱奕勝宣布不選之後，國民黨立委萬美玲、魯明哲成為最可能的人選。綠營一說陳時中空降，也有地方立委鄭運鵬出馬，「桃園是鄭文燦的本命區，小英疼燦，勢必傾巢相助。」

黃暐瀚表示，台中的部分，立委林靜儀空降擊敗顏寬恒是藍營警訊。目前八席立委六席皆綠，盧秀燕已無2018的韓流順風，民進黨目前看來，立法院副院長蔡其昌參選市長機率最高，另外全國立委最高票何欣純也有實力，兩人都是新潮流，最後應會擇一而出。

黃暐瀚指出，綠營穩贏的二都，是台南市跟高雄市。這兩都其實不用談太多，綠營連任機率99%。藍營的重點應該是在得票率，是要維持三成得票？還是努力衝到三成五，甚至四成以上？

黃暐瀚說，台南的部分，市長黃偉哲遭遇立委陳亭妃的挑戰，看蔡英文最後徵召誰，一錘定音。國民黨目前的可能人選有三，分別是上次參選的高思博，不分區立委陳以信，跟台南市知名度最高的議員謝龍介。如果黨中央願意安排謝龍介當不分區立委，謝龍介就可以不選議員、力拼市長，無後顧之憂。

高雄部分，黃暐瀚表示，現任市長陳其邁連任無懸念，誰來都不會有太大差別。藍營目前地方議員出征可能性不大，因沒人有意願，而無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員羅智強很受期待，「我先前點名的朱立倫是最佳人選，身先士卒，還能提振士氣，但朱立倫不會這麼做，國民黨也只能繼續士氣低迷到年底。」

對於新北市選情，黃暐瀚指出，侯友宜因為藍營色彩不重，與黨距離很遠，常被國民黨支持者抱怨。但抱怨者沒有發現，離國民黨遠，其實正是侯友宜民調高的原因。侯會不會選連任，外界有人認為他不會選2022，將直接挑戰2024，「我的看法是，侯會爭取連任2022，2024的事，未必關他的事，就算有關，也是以後再說。」