不滿修憲缺動保「為動物發聲遊行」年後登場　朝野立委力挺

▲動物保護立法運動聯盟舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院修憲委員會日前初審「18歲公民權」，將該案送出委員會，不過，動物保護立法運動聯盟今（27）舉行記者會批評，儘管朝野立委提出8版本「動物保護入憲」，該議題仍遭擱置，將在年後拜會立法院長游錫堃，並於2月20日舉行「為動物發聲，動物保護入憲」大遊行繞行總統府表達不滿，包括民進黨立委吳玉琴、陳亭妃、國民黨立委林奕華、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華均與會力挺。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，很遺憾在這次立法院修憲委員會中，無法針對動物保護入憲進行討論，並澄清說，倡議修憲「不是要把台灣變成完全吃素的國家，這完全是個曲解」；台灣動物社會研究會執行長朱增宏補充，外界常混淆「動物權入憲」和「動物保護入憲」的改念，前者是指不能利用動物，包括不能吃肉、不能進行動物實驗、不能開發環境，後者是主張人類利用動物時要盡量減少其痛苦，可以用替代方案就應該用替代方案，而動保團體主張的是「動物保護入憲」。

陳亭妃直指，現在朝野各黨都提出動物保護入憲的修憲草案，只要有共識，隨時可以進行修憲討論，但修憲現正遭遇國民黨不參與討論的瓶頸。吳玉琴也說，這次修憲委員會對於動物保護入憲的議題幾乎沒有討論到，非常可惜，呼籲修憲必須有新的格局，若是沒有國民黨，就無法推動憲改。

不過，林奕華會中澄清說，國民黨絕對全力支持動物保護入憲，其修憲草案也有相關內容，呼籲執政黨下會期應針對各修憲議題分組開公聽會做深入討論，不要讓動物保護入憲變成遺珠之憾。