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回顧四句蔣經國語錄　國民黨：民進黨不要吃「經國精神自助餐」

▲▼國民黨整理蔣經國語錄，要民進黨別吃經國先生自助餐。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨整理蔣經國語錄，要民進黨別吃經國先生自助餐。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文日前出席經國七海園區揭幕典禮，致詞時肯定蔣經國總統堅定保台的立場，引發綠營內部反彈，而國民黨耶相當不滿，今（25）日透過臉書回顧四句蔣經國先生的語錄，戳破民進黨的虛偽，要民進黨不要吃經國精神自助餐。

國民黨表示，蔣經國先生是台灣人心目中最受歡迎的總統，原因就是蔣經國先生既抵住了風雨飄搖年代的內外壓力，帶給臺灣受到世界讚譽的經濟奇蹟，以及讓台灣邁向民主化。

國民黨說，蔡英文總統僅僅談到蔣經國功過「開放給人民決定」，但對於推動經濟發展、民主改革或是開放兩岸交流等功績，始終逃避對蔣經國先生的肯定，顯露出民進黨真正害怕的正是經國先生的精神與目標，刺中了民進黨最痛的一塊。

國民黨整理蔣經國先生的語錄，每一字一句都會讓人民對民進黨感到搖頭，歡迎綠營靠攏親民愛民、高瞻遠矚、保台為捍衛中華民國的「蔣經國路線」，但也要學得像一點，不要做半套、打假球！

國民黨批評，民進黨只想用擷取片段的方式，來利用蔣經國先生的精神，但無論用任何手段，民進黨都無法取代經國先生在人民心目中真正的全貌！因為蔣經國先生的真正精神，既是寬闊胸襟、也是勤政愛民、更是拒絕操弄族群矛盾這些特質，民進黨一項也沒有。

▲▼國民黨整理蔣經國語錄，要民進黨別吃經國先生自助餐。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨整理蔣經國語錄，要民進黨別吃經國先生自助餐。（圖／翻攝國民黨臉書）

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