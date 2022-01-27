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疫情燒入大專！德明科大也有確診「雙北3科大共4染疫」

▲▼中國科技大學。（圖／中國科大提供）

▲疫情燒入雙北大專，中國科技大學有2位學生確診。（圖／中國科大提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron變議病毒影響，台灣本土新冠肺炎持續延燒，連校園也淪陷，過去兩天雙北的大專校院也傳出四例確診個案，分別在中國科大、德明財經科大、致理科大，其中中國科大有兩例，德明、致理各有一例，而德明因為1月7日起就放寒假，沒有師生被匡列，其餘兩所學校都有師生被匡列採檢。

在Omicron強大傳播力下，本土新冠肺炎疫情多點開花，昨天共新增92例病例，其中46例為境外移入，另外46例為本土病例，其中以桃園29例最多，高雄港區相關案例則有12例。

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另根據教育部統計，截至昨天17時30分為止，本土校園新增6例個案，其中4例為大專校園，國中與幼兒園各一例，累計共763例，加上境外移入昨天也新增2例，各級學校累計總數達993例。

▲▼礁溪鄉公所啟動公共區密集清消。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲本土疫情持續延燒，圖為礁溪鄉公所啟動公共區密集清消。（圖／礁溪鄉公所提供）

疫情燒入校園，雙北大專校園過去兩天也傳出4例確診，包括中國科大2例，德明財經科大、致理科大，昨天中國科大已表示，2名學生最後在學校時間為15日，研判校外感染機率較高，但能仍提供827名學生、17名老師及2名工友與警衛名單供快篩，目前並無其他師生確診。

至於致理科大，校方昨晚已經證實有一名大三學生確診，而染疫學生最後到校日為1月21日，接觸確診者後均未到校，致理科大也表示，校園與教室已經清消；目前已提供同系相關學生名單，讓衛生單位進行相關的疫調與落實防疫，同時提醒其他的學生自我健康管理。

至於德明科大部分，《ETtoday新聞雲》今早向校方求證，證實的確有一名學生確診，但校方指出，該名學生最後到校日為1月7日期末考，之後就沒有到校，研判是校外染疫，所以沒有師生被匡列要採檢。

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