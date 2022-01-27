注意！北市公布新確診足跡　黃珊珊：這1816位市民請盡採檢

▲黃珊珊呼籲與部分確診足跡重疊的市民，盡速到北市7大院區採檢。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中國科技大學昨證實2學生確診，台北市長黃珊珊則指與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案有關，但未透露足跡。黃珊珊今（27日）喊話，曾在1/12、1/14造訪中國科大的822位市民，及1/18到全家長賓店、1/21至大食代廣場的313位市民，請進入前往北市7大院區篩檢；另還有681位市民，1/19曾去阿圖麻油雞（台北博愛店） ，1/21曾赴遠東百貨台北寶慶店B1美食街，請在接獲通知後，填寫問券，並儘速採檢。

「有以下相關足跡的市民朋友，請儘速前往七大院區做採檢。」黃珊珊27日早上8時許透過臉書表示，1/12及1/14曾造訪 中國科技大學的822位市民朋友，請在接獲通知後於2日內儘速自行前往台北市7大院區進行採檢，採檢報到時間是上午8:30-11:00，並出示細胞簡訊，且記得帶身份證件及相關費用，若有任何問題都可以向文山區健康服務中心2234-3501或防疫專線2375-3782洽詢。

黃珊珊說，也要提醒大家如果有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、或嗅、味覺異常等疑似病症，請向醫師評估採檢、撥打1922或向衛生局、所洽詢。

另針對有313位市民朋友，曾在1/18造訪全家長賓店，1/21造訪大食代廣場，黃珊珊呼籲，請收到此細胞簡訊的民眾，也儘速前往7大院區篩檢，若有問題可向中山區健康服務中心2501-4616或防疫專線洽詢，有疑似症狀，也務必請醫師，或打1922先評估再採檢。

此外，黃珊珊也呼籲，還有681位市民朋友，1/19曾造訪阿圖麻油雞（台北博愛店），1/21曾造訪遠東百貨台北寶慶店B1美食街，請在接獲通知後，上述問卷，並儘速採檢，如有疑問可向防疫專線或中正區健康服務中心 2321-5158 洽詢，提醒民眾朋友要加強自我健康監測，若有疑似症狀，請做好自身防護，再到所在縣市的醫院評估採檢。

黃珊珊提醒，由於Omicron變種病毒株傳染力較強，加上感染後多為輕症（類似感冒）或無症狀，較容易被輕忽，務必請各位市民朋友接到簡訊後，依照上面的指示前往各院區採檢，盡早採檢才能有效把病毒控制，避免擴散。最後還是提醒大家出門在外，記得加強消毒，酒精不離身。

台北市七大院區為，聯合醫院中興院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院和平院區、聯合醫院忠孝院區、聯合醫院陽明院區、台北市立萬芳醫院，以及台北市立關渡醫院。