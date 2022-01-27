高中同學請客後討錢「能還一半嗎」　遭公審PO文討拍又被網友鞭





▲請客意指這餐對方不必出錢，由請客方付錢，請客方若討錢對方會傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友因為最近手頭緊，傳訊息和高中朋友討一次吃飯時的錢，卻被朋友PO到限時動態嘲笑當時說生日請吃飯，現在卻要來討回一半的錢，讓她相當難過，表示不知道自己做錯了什麼，還說生日請吃飯「是情分不是本分」。原PO上網討拍結果反被網友打臉，「請客還有臉跟別人要錢」、「你是不是搞錯『請客』的意思了啊」？

原PO於26日在臉書「爆怨2公社」社團PO文，「高中3年的朋友，現在一定要鬧成這樣嗎？」她說和當事人畢業後就沒再連絡，最近因為比較缺錢，所以厚著臉皮想和對方討回一半的錢，於是私訊對方，「那個...之前我們不是有去遠東百貨吃大河屋嗎..你可以把一半的錢給我嗎？因為我最近有點缺錢。」

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結果朋友收到訊息後還沒回覆，反而第一時間把訊息截圖PO到Instagram限時動態，「笑死，之前說我生日，請我吃飯說得很大方，現在來討錢是在哈囉？」還問大家「你們覺得要還她錢嗎？」

原PO說傳訊息給對方已經是鼓起很大的勇氣，「為什麼要這樣被他羞辱」，「我不知道我做了什麼...？」她認為每個人都有缺錢的時候，互相幫忙有什麼不好，有事也可以好好說，不必公審羞辱人，「好的時候很好...你生日請你吃飯是情分不是本分欸。」

貼文在12小時內吸引超過4000名網友按讚，將近2600名網友紛紛留言，「奇文共賞」、「這還是我第一次聽到說請客事後又討錢的」、「你真的知道『請客』兩個字的意思嗎」、「又一個奇葩」、「請客還要討回喔」、「你請客後再去要錢？這邏輯我不懂」、「這是什麼神奇文章」、「欸走啊我請客，你付一半。」