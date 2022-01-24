前台大醫分析日本Omicron　喊話指揮中心：「這點」是一大考驗

▲林氏璧呼籲指揮中心加強分流準備。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

Omciron疫情燒進本土，眼看8天增加224例群聚案擴大延燒，台大前醫師林氏璧在臉書拿日本疫情對比，「日本的第六波，Omicron也是來得又快又急」，短時間內就從單日300人暴增至單日3萬人，他表示Omicron社區大流行的一大考驗絕對是輕重症分流，若沒做好分流，「極容易癱瘓醫療」。

林氏璧在臉書發文以6點分析日本疫情現況，指出去年最後一天全日本單日平均僅316例，但不過20天就暴增至2年以來疫情新高的單日3萬人，陽性率也從0.85％跳至逾20％，本月22日和23日2天累計就破5萬人確診。

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重症人數方面，林氏璧說12月底僅49人，目前上升至424人，不過前3波較嚴重的Alpha和Delta疫情，重症人數都破1000人。目前日本需要住院或居家療養者為29萬671人，前3波疫情分別為7萬1129人、7萬3424人和23萬1596人，「已經輕易地破了之前的紀錄」，不過林也表示患者中絕大多數都是輕症。

目前日本Delta案例已經相當少，12月底以來確診的幾乎都是Omicron，林指出日本1月到現在死亡人數為104人，檯面上紀錄確診數為39萬6697人，算下來致死率為萬分之2.6，「當然這個數字一定有誤差，分母嚴重低估，分子的病程也還沒走完，只是給大家參考一下。」

林指出醫院方面日本目前一般新冠病床負載來到30％到40％之間，重症病床占床率則還只占個位數，重症占床最高的是沖繩62％，接下來是京都的27％，東京則為24％，目前東京住院病房使用率為35.3％。

從確診、居家療養、重症到死亡各方面的數據，林得出結論表示這次「輕重症分流」是一大考驗，病毒弱化的Omicron雖然多半僅造成輕症，但來得又快又急，「若沒有好好做好分流，極容易癱瘓醫療」，若年輕人染疫只出現輕症或無症狀，在家療養即可，有重症風險的確診者才需要送往加強板檢疫所或住院，「台灣的指揮中心可能要開始加強準備了，民眾也要有心理準備。」