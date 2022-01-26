花50元買鹹酥雞「這1物」！他打開驚呆...網幫QQ：以為吃剩的

▲原PO花50元買章魚腳，結果裡面只有8小塊。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

鹹酥雞是台灣有名的小吃代表之一，舉凡肉類、蔬菜、海鮮到銀絲捲等，都可以入鍋油炸。一名網友日前就分享自己花了50元買了一份鹹酥雞，回家打開後一看，裡面只有8塊章魚腳，每一塊都小到只有半根手指長，讓他超傻眼，連網友看了都搖頭，「還以為是吃剩的」。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他貼出一張到鹹酥雞攤買回家的魷魚腳照片，表示「這樣多少錢是正常...#我是花了50元」。只見白色紙袋內只有8塊小小的章魚腳，不說會以為這已經吃到最後了。他補充道，這是自取不是外送，很久沒買這家的東西了，也沒想到物價會漲這麼多。

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▲原PO看了這幾小塊，大嘆物價飛漲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出，有網友不敢相信，懷疑有先吃過才拍照，「這吃剩的吧」、「被吃掉了吧，難道你拿到就是這樣 ??」、「我住鄉下的……我不能相信這50」、「也太少...我也買50沒那麼少」、「我前天才點魷魚一份50也沒那麼少」、「你確定不是老闆吃剩的」，原PO則回應，「還沒吃，打開來就嚇到我了...」有些住中南部的網友則是被嚇到，「這 ~ 限制了我的想像 ~ 還好我在宜蘭，份量不錯夠吃」。

部分網友深有同感，「鹹酥雞我這邊買80元，只有6塊而已，炸物都很貴」、「萬物齊漲，我去屏東買烤的也只有多你的一半就150了」、「魷魚腳超貴」、「北部很正常啊」、「沒通膨前 買間連鎖的 一份也是50還60 就6粒炸魷魚 現在不知道剩幾粒，你的還多3條鬚鬚…… 要感恩」。