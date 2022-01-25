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館長直播辱吳宗憲「你什麼洨」「吃洨」　仍判賠80萬並公開道歉

▲▼館長開罵吳宗憲被判拘役，吳宗憲發聲。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

▲館長開罵吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，2019年8月間在直播頻道上，辱罵綜藝天王吳宗憲「你什麼洨」、「吃洨」（閩南語，指精液），並多次以三字經辱罵吳宗憲。館長刑事遭判有罪確定後，吳宗憲求償，一審判決館長須賠償80萬元並公開道歉，案經上訴，高院二審25日仍判賠80萬並公開道歉。可上訴。

館長2019年8月7日在自己的直播頻道上，以「比較早出道了不起？自以為是大哥？地下藝人總統？自己都沒倫理了還跟人講倫理」為標題直播，批評吳宗憲「自以為是大哥的人，反正他媽的，今天出來混，反正他媽的出來網路上，出來當一個紅人，他媽的都歸你管就對了阿！我不知道耶，地下藝人總統喔！」「你自己都沒有倫理了，他媽跟人家講倫理。」

第二天，館長又以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播。這次館長火力更旺，不斷出現三字經，還說了「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」「我兩分鐘賣掉六千罐蜂蜜啦，那你又是什麼？你不就屁中之屁。」「我學他那種機掰個性，說那種機掰懶叫話（閩南語）。」吳宗憲不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，館長遭提起公訴後，一審台北地院依「公然侮辱罪」判拘役58天，可易科罰金，緩刑2年；判決確定後向公庫支付10萬元。因館長與檢方均未上訴，全案於2020年10月間定讞。另外吳宗憲也提出民事訴訟，求償名譽損失100萬元並要求公開道歉，之後又追加求償到200萬元。

民事部分，一審法院判決館長須賠償80萬元，並在YOUTUBE「館長成吉思汗」頻道及臉書「飆捍」粉絲專頁上，連續三日刊登置頂社群貼文道歉聲明。館長單方面上訴，高等法院二審審理期間，館長的律師主張，希望高院考量「被遺忘權」的問題，倘若真的判決道歉貼文3日，可能被網友截圖後，永遠流傳下去，請法院重新審酌。

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