工程師網戀「連面都沒見」遭詐300萬　正妹真面目曝光

▲台北市刑大宣布偵破戀愛詐騙集團、逮捕林姓主嫌等4人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市刑警大隊去年9月接獲報案，被害男子表示，有正妹透過臉書主動加好友，並透過messenger、或其他通訊軟體聊天，女方要男子追求她，過程該名正妹以商借生活費、償還學校餐費、學分費、還有積欠地下錢莊欠款等理由要男子幫忙出錢，該男子連正妹電話都沒要到，就已先後匯出300萬元新台幣，驚覺遭詐騙後無奈向台北市刑大報案求助。

▲台北市刑大宣布偵破戀愛詐騙集團、林姓主嫌盜取網路正妹圖成立臉書假帳號進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現被害人是科技業工程師，去年5月這名正妹主動加臉書好友，之後便常以臉書訊息、或者通訊軟體攀談聊天，以兩人交往為由，女方陸續以繳交醫療手術費用、學校餐費、學分費、償還地下錢莊欠款向被害人要錢。

被害工程師陷入感情陷阱、禁不起正妹深情款款要求，陸續透過網銀、ATM匯款方式匯出近300萬元款項到對方指定帳戶，出社會所積蓄存款都被騙光，直到去年8月男子實在無力支付任何開銷，居然遭對方封鎖，這才驚覺遭到詐騙，出面向台北市警局刑警大隊報案，警方統計發現，有2名男子均遭同臉書惡意帳號詐騙。

▲台北市刑大宣布偵破戀愛詐騙集團、逮捕林姓主嫌等4人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大接獲報案後，鎖定該「假談戀愛真詐欺」犯罪集團，會同台中市刑大、霧峰、大雅分局共組專案小組報請台北地檢署騰股檢察官指揮偵辦，從去年11月到今年1月先後逮捕林姓主嫌（24歲）、擔任取款車手的鄒姓姊弟檔（28、26歲）、陳男（19歲）到案，讓警方好氣又好笑的是，林姓主嫌在詐騙犯罪中擔任「談戀愛」女主角，被害人都陷於他網路盜正妹圖的假人設，甘心匯出上百萬元，沒想到在電腦上陪被害人溫柔聊天的竟是名矮胖的男詐欺慣犯。

警方調查：犯案期間林男假扮女生與被害人傳訊聊天，林嫌甚至模仿用女聲與被害人以語音通話聊天，本案目前已查出有2名被害人遭此詐欺集團詐騙，呼籲如有民眾遭類似手法詐騙請勇於出面指認，警訊後將4名犯嫌分依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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