圖／賴清德副總統首度過境洛杉磯　僑胞頂10度低溫守候飯店

▲副總統賴清德訪宏都拉斯，過境美國洛杉磯，天未亮，各界僑胞便頂著10來度低溫在旅館大門守候迎接 。（圖／翻攝童振源臉書，下同）



政治中心／綜合報導

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯共和國，期間利用過境美國機會與當地僑胞進行交流。對於賴清德首度以副總統身分造訪洛杉磯，各界僑胞頂著10幾度的低溫，熱情地揮舞著國旗在賴清德下榻飯店守候迎接。僑委會委員長童振源也透過臉書感謝僑胞熱情迎接，他強調，這些努力與付出都非常有助於台灣走入國際社會。

賴清德在台北時間26日上午除了與美方政要視訊會議之外，也出席「美國洛杉磯僑界歡迎賴副總統視訊會」。他在視訊過程中，說明了國內防疫與經濟發展的成果，強調未來要把阻力視為助力，讓台灣進一步提升與轉變，讓國際社會了解台灣是積極良善的力量。

賴清德說，這次利用過境機會，可以與美國政要有許多交流，分享彼此對台灣、兩岸、亞洲的各種看法，除了感謝僑胞特地前來下榻旅館歡迎，他也強調這次因為疫情關係，無法和大家好好互動、握手或擁抱，相當可惜。

童振源26日也透過臉書發文表示，感謝賴副總統特別利用過境美國機會再度與海外鄉親交流，同時代表政府表達對僑胞朋友的關懷，並了解各位僑領對臺美關係的發展看法及可以協助之處。

童振源說，今天早上天未亮，各界僑胞便頂著10來度低溫，在旅館大門口守候迎接副總統抵達，揮舞國旗熱烈歡迎副總統過境洛杉磯，並表達對中華民國（台灣）的衷心支持，與展現僑界的團結，令人非常感動。