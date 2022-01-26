賴清德抵洛杉磯落地照曝　莫健、蕭美琴登機迎接

▲賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德特使團稍早前已飛抵美國洛杉磯，駐美大使蕭美琴及美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）登機迎接。特使團預計在洛杉磯停留一晚，明日前往友邦宏都拉斯。賴清德表示，距離與疫情不曾阻斷彼此的情誼，見到鄉親、美琴與好友，讓洛杉磯的天空更加親切與溫暖。

賴清德昨啟程任內首次出訪，以總統特使身分率26人訪團，將出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。

賴清德26日上午8時許透過臉書表示，經過近12小時的飛行，特使團順利降落在美國洛杉磯國際機場。當地時間是早上6時半，蕭美琴及老朋友莫健登上專機迎接，他鄉遇故友，讓人特別開心。賴也說，接過宏都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Fernanda Rivera的花束，衷心感謝友邦代表的盛情。

▲蕭美琴與莫健到專機上迎接賴清德特使團。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德表示，在飯店門口，欣喜見到許多台灣的僑胞，感謝大家在這有點寒意的天氣裡起個清早，特別趕來相見、歡迎，雖然因為防疫考量，無法一一致意握手，這份濃情令人感動。

「距離與疫情不曾阻斷彼此的情誼，見到鄉親、美琴與好友，讓洛杉磯的天空更加親切與溫暖。」賴清德說，今晚將在洛杉磯停留，明日特使團將前往宏都拉斯，展現台灣的友誼與能量。

▲許多人舉國旗、美國國旗及民進黨旗迎接賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

根據行程規劃，特使團乘專機出發後，會先在美國洛杉磯停留一宿，於宏都拉斯當地時間26日下午抵達宏國；待賴下榻飯店後，依次將與貝里斯總統布里仙紐（John Briceño）、卡蕬楚舉行雙邊會談；隔天出席卡蕬楚就職典禮和國宴，並於當地時間28日離開宏都拉斯，轉往美國舊金山過境一晚，台灣時間30日返抵國門。

總統蔡英文交辦賴清德3項任務：第一、深化邦誼；第二、深化合作；第三，深化民主台灣的國際參與。據悉，賴清德過境洛杉磯、舊金山時，將與美國政要通話、視訊會議，跟僑界領袖視訊互動，但所有線下活動因疫情皆取消。

值得關注的是，美國副總統賀錦麗確定出席卡蕬楚的就職典禮，外界預測賴清德可望在現場與賀錦麗「巧遇寒暄」。

此次訪團、隨團人員加上維安人員共26人，包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全將隨團擔任防疫官。

▼賴清德從Maria Fernanda Rivera手中接過花束。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）