　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德抵洛杉磯落地照曝　莫健、蕭美琴登機迎接

▲賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德特使團稍早前已飛抵美國洛杉磯，駐美大使蕭美琴及美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）登機迎接。特使團預計在洛杉磯停留一晚，明日前往友邦宏都拉斯。賴清德表示，距離與疫情不曾阻斷彼此的情誼，見到鄉親、美琴與好友，讓洛杉磯的天空更加親切與溫暖。

賴清德昨啟程任內首次出訪，以總統特使身分率26人訪團，將出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。

賴清德26日上午8時許透過臉書表示，經過近12小時的飛行，特使團順利降落在美國洛杉磯國際機場。當地時間是早上6時半，蕭美琴及老朋友莫健登上專機迎接，他鄉遇故友，讓人特別開心。賴也說，接過宏都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Fernanda Rivera的花束，衷心感謝友邦代表的盛情。

▲蕭美琴與莫健到專機上迎接賴清德特使團。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲蕭美琴與莫健到專機上迎接賴清德特使團。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德表示，在飯店門口，欣喜見到許多台灣的僑胞，感謝大家在這有點寒意的天氣裡起個清早，特別趕來相見、歡迎，雖然因為防疫考量，無法一一致意握手，這份濃情令人感動。

「距離與疫情不曾阻斷彼此的情誼，見到鄉親、美琴與好友，讓洛杉磯的天空更加親切與溫暖。」賴清德說，今晚將在洛杉磯停留，明日特使團將前往宏都拉斯，展現台灣的友誼與能量。

▲許多人舉國旗、民進黨旗迎接賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲許多人舉國旗、美國國旗及民進黨旗迎接賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

根據行程規劃，特使團乘專機出發後，會先在美國洛杉磯停留一宿，於宏都拉斯當地時間26日下午抵達宏國；待賴下榻飯店後，依次將與貝里斯總統布里仙紐（John Briceño）、卡蕬楚舉行雙邊會談；隔天出席卡蕬楚就職典禮和國宴，並於當地時間28日離開宏都拉斯，轉往美國舊金山過境一晚，台灣時間30日返抵國門。

總統蔡英文交辦賴清德3項任務：第一、深化邦誼；第二、深化合作；第三，深化民主台灣的國際參與。據悉，賴清德過境洛杉磯、舊金山時，將與美國政要通話、視訊會議，跟僑界領袖視訊互動，但所有線下活動因疫情皆取消。

值得關注的是，美國副總統賀錦麗確定出席卡蕬楚的就職典禮，外界預測賴清德可望在現場與賀錦麗「巧遇寒暄」。

此次訪團、隨團人員加上維安人員共26人，包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全將隨團擔任防疫官。

▼賴清德從Maria Fernanda Rivera手中接過花束。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▼賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

ET快訊
阿樂爆同居25歲男星！　深夜愛窩相聚
內用怕染疫！戶外用餐較安全？醫搖頭：30秒「噴一萬個飛沫」
爆紅YouTuber團體元老遭資遣！　痛批「人民法槌敗給資本
快訊／國道死亡車禍！　夫妻受困雙亡
送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪
民視主播親戚確診「周日才見面」　林口總部大清消
青青高調炫富到狼狽道歉　人設崩塌始末一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

已入境17天！蔡丁貴妻昨傳「疑陽性」　他憂：恐在集中檢疫中心感染

王必勝涉婚外情　陳時中：拔掉模範公務員

賴清德抵洛杉磯落地照曝　莫健、蕭美琴登機迎接

快訊／亞東醫院爆第二波感染　衛生局證實：2例陽性

福島食品解禁拚過年前闖關　最快明宣布

賴清德抵達美國！　蕭美琴曬2人自拍合照

陳時中：BNT加買約1000萬劑　力拚2月底「第三劑」施打率5成

北市長支持度勝出？陳時中：小學生對我好感度最高

快訊／LV男裝趴有確診足跡　北市證實：足跡很多！不只到過一次台北101

回顧四句蔣經國語錄　國民黨：民進黨不要吃「經國精神自助餐」

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

已入境17天！蔡丁貴妻昨傳「疑陽性」　他憂：恐在集中檢疫中心感染

王必勝涉婚外情　陳時中：拔掉模範公務員

賴清德抵洛杉磯落地照曝　莫健、蕭美琴登機迎接

快訊／亞東醫院爆第二波感染　衛生局證實：2例陽性

福島食品解禁拚過年前闖關　最快明宣布

賴清德抵達美國！　蕭美琴曬2人自拍合照

陳時中：BNT加買約1000萬劑　力拚2月底「第三劑」施打率5成

北市長支持度勝出？陳時中：小學生對我好感度最高

快訊／LV男裝趴有確診足跡　北市證實：足跡很多！不只到過一次台北101

回顧四句蔣經國語錄　國民黨：民進黨不要吃「經國精神自助餐」

確診者LV趴同場9藝人！目擊者爆「有人脫口罩吃東西」　他連做3次快篩

台南空污測站橘色提醒　市府啟動相關應變機制與作為

S22來了！三星官網正式預告2／9日舉辦線上發表會

已入境17天！蔡丁貴妻昨傳「疑陽性」　他憂：恐在集中檢疫中心感染

王必勝涉婚外情　陳時中：拔掉模範公務員

牆上驚見超過10公分巨蚊！人妻怕被咬　一聽真相秒放過

防範疫情擴大　稽查八大行業從業人員應完成2劑疫苗接種

LV男裝趴有確診足跡　李智凱：全程都有戴口罩快篩結果陰性

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

Hyundai科幻廂型車可望2月登台！超酷炫外型開在路上辨識度超高

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院爆第二波感染　衛生局證實：2例陽性

快訊／LV男裝趴有確診者足跡！北市證實

陳時中：BNT加買約千萬劑　拚2月底第三劑施打率5成

遭房仲傳染！板橋男足跡全聯、家樂福、板南線　匡列40人

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市公布2確診者足跡

陳時中：小學生對我好感度最高

賴清德抵達美國！　蕭美琴曬2人自拍合照

福島食品拚解禁　最快明宣布

新北男「看房染疫」足跡曝光　 全家、全聯、家樂福、西門、101

龐建國長眠三芝　馬英九覆蓋國旗感念他一生忠黨愛國

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

北市總預算卡關　黃珊珊急赴議會說明

賴清德抵美落地照曝　莫健、蕭美琴登機迎接

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

更多熱門

相關新聞

賴清德過境洛城　AIT主席迎接

賴清德過境洛城　AIT主席迎接

副總統賴清德今抵達洛杉磯，AIT主席莫健登機迎接。天還沒亮，飯店外上百名僑胞手拿台美兩國國旗、戴口罩迎接。賴清德以保持社交距離的方式與僑胞合照。

賴清德抵達美國！　蕭美琴曬2人自拍合照

賴清德抵達美國！　蕭美琴曬2人自拍合照

快訊／賴清德啟程宏都拉斯　帶國產防疫物資當卡蕬楚就任大禮

快訊／賴清德啟程宏都拉斯　帶國產防疫物資當卡蕬楚就任大禮

賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

與病毒共處　加州迪士尼戶外不需戴口罩

與病毒共處　加州迪士尼戶外不需戴口罩

關鍵字：

賴清德蕭美琴莫健特使團洛杉磯宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

小蠻5放任育兒觀被推爆！

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票出爐

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

爆青青掌鏡「3分鐘不雅片」瘋傳！男伴遮臉喊叫

更多

最夯影音

更多
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面