賴清德洛杉磯視訊美國政要、僑胞　「提升台灣要把阻力視為助力」

▲副總統賴清德今在美國洛杉磯與僑胞視訊，駐美代表蕭美琴與AIT處長莫健也在場。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德台北時間26日上午除了與美方政要視訊會議之外，也出席「美國洛杉磯僑界歡迎賴副總統視訊會」。他在視訊過程中，說明了國內防疫與經濟發展的成果，強調未來要把阻力視為助力，讓台灣進一步提升與轉變，讓國際社會了解台灣是積極良善的力量。

賴清德致詞時表示，此次他擔任蔡英文總統特使前往友邦宏都拉斯共和國，參加該國有史以來第一位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，並特別安排過境美國。他要感謝美國政府的安排，也謝謝外交部的辛勞，讓他充分感受到此次過境美國的安全、便利及禮遇。

賴清德進一步指出，這次利用過境機會，可以與美國政要有許多交流，分享彼此對台灣、兩岸、亞洲的各種看法，除了感謝僑胞特地前來下榻旅館歡迎，他也強調這次因為疫情關係，無法和大家好好互動、握手或擁抱，相當可惜。

賴清德也強調，原先規劃人數較少的僑宴，也因美國疫情越來越嚴重，他不願意發生任何疏失，而將病毒帶入台灣境內，最後決定以防疫為最優先考量；不過，他相信未來不論是在台灣或美國，都有很多機會可以充分交流互動。

對於這次出訪宏都拉斯，賴清德說，總統蔡英文有交辦三項任務，包括：第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化台灣在國際社會參與的空間。

賴清德說，除了這三項任務之外，蔡英文特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝，尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。

談及台灣疫情現況，賴清德指出，在蔡英文的領導下，政府部門團結合作，醫療團隊勇敢站在第一線，國人也相當配合政府防疫政策；而為了因應傳染性強的Omicron變異株病毒，相關部會全力推動疫苗接種工作。



賴清德說，台灣醫界及公共衛生專家指出，Omicron傳染力雖然很強但是致病率不高，因此也思考要如何調整防疫政策，未來必然會逐步朝向和病毒共存的方向。

但他也強調，過程一定要謹慎、小心，要在社會穩定、民眾不恐慌，民眾健康不會受到威脅之下，逐漸調整防疫政策。他說，政府會做好完整政策，確保台灣社會不會因為Omicron的傳染力，對人民健康及經濟產生影響。

賴清德接著說，因為台灣成功防疫，加上幾十年來打下很好的工商基礎，因此在這次疫情中，國際社會意外發現台灣公共衛生的實力及人民的團結，也發現台灣創新的能力及良好的產業科技實力，可以在很短的時間內，彌補全球產量的欠缺。

賴清德指出，2020年台灣經濟成長率達3.11%，是亞洲四小龍第一。此外，我們連續17個月外銷正成長，這些都是大家共同打拚的結果，代表我們穩住疫情，也穩住經濟。

對於賴清德與多位美國政要視訊，賴清德說，他們都非常讚許台灣堅持民主的決心，事實上，大家都注意到中國的戰鬥機常常進入台灣的防空識別區，還有各種假消息、分化台灣社會的各種作為。

賴清德強調，台灣堅持民主，不向極權主義低頭，不只美國對台灣非常肯定，現在台灣在國際上，可以說是一個理性、團結、合作、進步的形象，「民主是台灣的DNA」，美國不論是民主黨或共和黨都不約而同讚許台灣，這也是台灣在國際上最重要的形象。

