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賀賴會破局！同訪宏都拉斯　賀錦麗無計畫「與賴清德會面」

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣副總統賴清德。（圖／路透、記者林敬旻攝）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣副總統賴清德。（圖／路透、記者林敬旻攝）

記者王佩翊／綜合報導

副總統賴清德與特使團稍早抵達美國洛杉磯，預計在當地停留一晚，27日前往友邦宏都拉斯參加新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。由於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也率團前往，因此外界十分關注兩人是否會有互動，不過根據《美國之音》報導，美國一名資深官員已經回應媒體稱，賀錦麗並無計畫與賴清德會面。

我國外交部次長俞大㵢19日曾表示，賴清德在前往宏都拉斯期間「有跟各國政要特使團互動的機會」，因此也讓外界十分期待「賀賴會」 。不過根據《美國之音》訪問白宮，一名資深官員卻回應，副總統賀錦麗並無計畫在出訪宏都拉斯期間與台灣副總統會面。

▲▼賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德特使團已抵達美國洛杉磯，預計27日前往宏都拉斯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德特使團已抵達美國洛杉磯。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

事實上，美國共和黨眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）21日曾聯名致函賀錦麗，期許她能把握難得機會，以官方身分在宏都拉斯與賴清德公開會晤。

美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼克爾斯（Brian Nichols）曾提到，無論是誰當選宏都拉斯總統，美國都希望宏都拉斯能與台灣保持外交關係。截至目前為止，台灣共有14個邦交國，然而新總統卡蕬楚2021年競選期間，卻曾公開表態，當選後將放棄台灣，終止正式邦交關係，轉而支持北京。

如今卡蕬楚當選，她的幕僚則強調，將考慮「美國的態度」來決定後續方向。美國副總統辦公室聲明指出，賀錦麗2021年12月10日曾與卡蕬楚通電話，兩人共同商討促進宏都拉斯與美國間的經濟成長、對抗腐敗，同時解決移民問題。卡蕬楚於2021年11月的總統大選中勝出，成為該國首位女性總統。

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