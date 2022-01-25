Omicron疫情未歇　彰化縣醫療院所春節持續提供疫苗施打

▲彰化縣於春節期間仍將持續提供COVID-19疫苗接種服務（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

國內Omicron新型變異株威脅日增、持續出現本土個案，彰化縣政府宣布春節連假自1月29日至2月6日（大年初六），將由78家合約醫療院所提供388診次新冠肺炎疫苗接種服務，以加速提升群體免疫力、守護縣民健康；因中央供貨因素，春節期間施打疫苗廠牌以高端、BNT與AZ疫苗為主。

縣府指出，統計至23日，彰化12歲以上人口疫苗第1劑接種率86.5%，第2劑接種率78.9%。

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縣府衛生局呼籲符合接種條件的民眾，攜帶健保卡、身分證明文件、接種紀錄卡（接種第2、3劑者）儘速前往合約醫療院所完成接種，以獲得完整免疫保護力；開診合約院所名單、診次及廠牌可於衛生局網站（https://www.chshb.gov.tw/node/219114442）查詢，接種前務必先電話詢問合約院所欲接種疫苗廠牌存量，以順利完成接種。

此外，彰化縣所屬醫院於1月30日至2月5日（小年夜至初五）期間仍提供門診、急診服務，13家急救責任醫院的急診全天24小時候診，另醫院春節門診時段及科別與平常不相同，需看診之民眾，可先行撥打醫院服務電話詢問，衛生局調查本縣各醫院春節期間急門診時間，以供縣民緊急時參考（https://www.chshb.gov.tw/node/219114442）。