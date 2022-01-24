▲春節前加碼開設2處集中接種站，林右昌：7200劑疫苗供民眾施打。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應國內疫情變化，基隆市長林右昌今（24日）表示，本市疫苗施打率截至23日止，第1劑為81.27%，第2劑為74.41%，第3劑已達19.78%，皆為本島第一！為提高第三劑疫苗施打率，本市在過年前，於七堵火車站（光明路側）及市立體育館加碼開設兩處集中施打站，提供BNT疫苗6000劑以及高端疫苗1200劑的施打服務。

林右昌指出，雖然本市疫情相對穩定，近日來並無確診個案，但仍以最高標準要求各單位做好防疫工作，並加強宣導戒備。尤其春節將至，林市長特別呼籲民眾落實「四要一不要」：要做好個人衛生、口罩要戴好戴滿、要維持社交距離，要落實實聯制，不必要的擁擠場合避免前往！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「市立體育館」服務時間為26日及27日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半；「七堵火車站」（光明路側）服務時間為27日及28日上午8點半到11點半，下午1點半到4點半，林右昌呼籲符合資格的民眾踴躍前往施打，以提高保護力；林右昌說，若現場施打民眾過多，同仁會在現場採取發號碼牌的分流措施，以免民眾久候。

此外，過年期間的醫療及檢驗量能之整備工作均已完成，林右昌表示，專責病房的部分，基隆長庚醫院已整備40間，部立基隆醫院也整備好53間，總計有93間；而PCR採檢及檢驗量能的部分，基隆長庚醫院、部立基隆醫院、基隆三總醫院、礦工醫院等四家醫院，每日共計最少可提供925件檢驗量，必要時也可增加量能，並增設前進篩檢站。

至於本市七家防疫旅館也已在1月12日完成專案查核；本市8家洗腎中心及9間護理之家，衛生局將於年前完成防疫稽查工作；產發處也特別針對全市餐飲場所，對於實聯制、量體溫等防疫作為的落實情形進行稽查，並要求所有商家的防疫作為一一到位；另外本市公有市場將於明（25日）下午休息後進行年前大掃除及環境消毒，讓民眾採買年貨時可以更加安心。

年節期間，林右昌呼籲民眾，儘量減少不必要的群聚活動，他也宣布今年度市府新春團拜、七堵元宵煙火嘉年華活動皆取消，市府原定的尾牙活動，也改採局處分流辦理，並鼓勵延至年後舉行。

【更多新聞】

快訊／野柳神明淨港文化祭 百人跳水、遶境緊急喊卡

快訊／法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」 不開放民眾入場觀禮

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末 家人嚇壞報警

出訪宏都拉斯擬過境美國？ 訪視獨居老人賴清德低調不回應

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性婚姻配偶也受惠