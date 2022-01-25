春節飲食要均衡！大魚大肉別忘攝取蔬果　醫：過年飲食應清淡

▲肝膽腸胃內科主任陳健麟表示，水果中的奇異果可優化腸道，對有大腸激躁症的病友很有幫助。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連續假期長達九天，如何在歡慶團圓的氣氛中吃得健康平安，肝膽腸胃內科主任陳健麟表示：在圍爐時避免暴飲暴食之外，最好每一口食物都能細嚼慢嚥；另外因為太油膩、太鹹、太甜的食物，易刺激腸胃道，導致消化不良或胃酸過多症，建議民眾過年應以清淡飲食為主。

陳健麟主任指出，民眾圍爐一定要用公筷母匙，因為幽門螺旋桿菌有一成機率是共餐時透過唾液傳染，公筷母匙可降低風險，料理的方法盡量用蒸煮或水煮，少炸、少煎、少油為佳，還有別忘了多吃蔬果，例如：水果中的奇異果可優化腸道，他常會推薦給大腸激躁症的病友。蔬菜的選擇因人而異，例如老人家的咀嚼能力變差，葉菜類蔬菜比粗硬的根莖類蔬菜好，因為有些根莖類蔬菜咀嚼不夠，會卡在腸道裡增加腸阻塞風險，像筍乾纖維硬，也不容易被消化。

另外，陳健麟主任也提醒非素食的民眾，特別是食用大魚大肉，因為纖維攝取量少，腸道容易受影響，腸道正常菌或其他健康菌種環境也會因此而改變，容易產生腸道不適症。若腹瀉、便祕、脹氣、肚子痛，建議可吃優格、優酪乳或益生菌來補充，若出現異常不舒服請就醫找出病因並治療。

陳健麟主任也呼籲民眾在過年期間不要過度熬夜、吃宵夜，有些人可能因大吃大喝加上大量飲酒導致刺激胰臟發炎，所以想要平安過好年，民眾應該避免在年節暴飲暴食；另外別忘了要補充足夠的水量及規律運動可減緩便祕的發生。

陳健麟主任也提醒，曾有胃食道逆流症狀的病人，即使病情已經穩定，但當飲食、作息不正常時，往往會誘發發作，過去的典型症狀會再次發生；尤其火鍋中往往有太多加工食品，酸度、辣度、鹹度都太高，在餐敘中就不知不覺吃多又吃快，造成腸胃負擔過大，故提醒病友在過節時要格外注意健康的飲食習慣。

