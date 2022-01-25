春節不打烊！新北加開疫苗機動接種站　服務時段、名額看這裡

▲新北市春節加開疫苗機動接種站。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

國內Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市春節期間疫苗接種不打烊，將在中和環球購物中心增開機動疫苗接種站，同時鼓勵診所於春節期間持續提供民眾接種服務，33家醫療院所從年初三就開始陸續開診施打，呼籲符合接種資格民眾把握機會儘早接種。

新北市長侯友宜25日前往中和區前國防管理學院中正堂關心長者接種情形，感謝醫護同仁盡全力協助疫苗接種作業，守護民眾健康。侯友宜表示，新北市截至1月23日第3劑的接種完成率為18.3%，65歲以上長者及慢性病患者都是新冠肺炎重症的高風險族群，新北市至1月30日前有9處中大型社區接種站、20家醫院及13間衛生所持續提供長者（含55歲以上原住民）安心接種服務，提醒長者依區公所安排的時段踴躍至現場接種，未曾接種過COVID-19疫苗的長輩亦可與當地區公所聯繫，或至新北市COVID-19疫苗合約醫療院所預約施打。

侯友宜表示，新北市春節期間疫苗接種不打烊，將在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打接種服務，服務期間從1月27日至1月30日（小年夜），除夕、初一休息，接著2月2日（初二）至2月6日（初六），一共9天，每天下午1點30分至4點30分、下午5點30分至8點30分兩個時段，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑都可以，鼓勵大家趕快接種疫苗提升保護力。

衛生局提醒，第20期中央1922疫苗預約平台已預約完成，考量農曆春節假期將至，為避免人流交會增加染疫風險，提醒已預約成功民眾，務必備妥健保卡及小黃卡，依照預約時段準時前往施打，儘早接種，才能及早獲得保護力。