納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

▲侯友宜曾與外甥納豆到新店高中戲劇社體驗舞台劇。（資料照／新北市新聞局提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

藝人納豆今（24）日傳出腦出血送醫，令許多粉絲相當擔憂。對此，他的舅舅、新北市長侯友宜稍早已致電表達關心。

納豆傳出腦出血，緊急送往國泰醫院開刀。侯友宜得知外甥生病住院後，幕僚表示「侯市長稍早致電表達關心」。

對此，納豆經紀人強調目前真的沒事，是早上身體不適就醫，「早上身體不舒服！去醫院做了例行性檢查！醫生囑咐要多休息～所以跟《同學來了》請假！謝謝大家的關心。」