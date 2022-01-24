快訊／德國爆校園槍擊「演講廳掃射」！嫌犯已喪命　傷亡人數不明

▲德國海德堡（Heidelberg）24日發生校園槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

德國海德堡（Heidelberg）一間大學24日下午發生槍擊事件，一名男子持槍在大學校區內的一間演講廳掃射，造成多人受傷。德國警方證實，槍手目前已經死亡，但未透露死亡原因，詳細死傷情況待進一步釐清。

根據The Guardian報導，德國警方事發後，緊急讓居民及遊客離開該大學附近區域，至今未具體說明有多少人死亡或受傷。不過有許多目擊者在推特表示，有多輛救護車、警車往大學駛去。

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