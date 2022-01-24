Omicron病毒成南韓新冠主流！檢出率50.3%　文在寅：過年避免外出

▲Omicron病毒在南韓的上週檢出率為50.3%，成為新冠疫情的主流病毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠變種病毒Omicron急遽擴散至全球各國，今（24）日終於被南韓防疫當局正式宣布成為新冠疫情的主流病毒，從上周的病毒檢出率來看，Omicron病毒已經超過50%，由於其快速傳播的特性，導致連日來單日新增病例突破7000。隨著疫情快速傳播，就連南韓新冠防疫的中央部門也傳出24名職員確診。總統文在寅呼籲，過年盡量避免外出。

根據《韓聯社》報導，南韓今（24）日上午9時30分通報7513起新增病例，其中境內感染為7159例、境外移入為354例；重症患者為418人；新增25例死亡。目前南韓共累計74萬1413例確診、6565例死亡。

南韓中央災難安全對策本部第2次長、行政安全部長全海澈於24日上午會議上表示，隨著京畿道、湖南地方（全羅南北道、光州市）Omicron病毒感染者激增，今年1月第3周（1月17至23日）Omicron病毒在南韓境內的檢出率為50.3%，首度取代Delta病毒、成為新冠疫情的主流病毒。

全海澈表示，因為Omicron病毒擁有超強的傳播能力，使得上周（1月17至23日）平均日增確診患者數為5962名，比起前一周還增加超過50%，「不過，重症患者數下降至410人、國內重症病房使用率也在20%上下，國內醫療應對體系相對而言較為安穩。」

▲針對Omicron病毒，南韓當局針對PCR篩檢、快篩擬定執行對象與標準，全力防堵新冠重症、死亡率。（圖／達志影像）

全海澈預估，未來南韓新增確診者規模還會持續上升，因此政府將著手推動轉換「防疫體制」，針對光州市、全羅南道、京畿道平澤市、京畿道安城市等Omicron病毒猖獗的4個區域，從本月26日起在篩檢站、呼吸道專責診所利用試劑進行快篩；PCR篩檢則將全力針對高危險群患者實施，力求減少重症、死亡率，至於一般感染或重症風險較低的民眾則安排至篩檢站進行快篩。

另外，《韓聯社》最新消息指出，位處新冠防疫最前線的南韓保健福祉部，其位於世宗特別自治市的總部有24名職員確診，其中還包含新冠中央事故收拾本部的職員，當局表示目前已安排相關確診者進行居家治療。

而根據韓媒《News1》，不久前結束中東國家出訪行程的南韓總統文在寅，在接獲相關疫情報告後，也隨即祭出出防疫新指令，表示防疫體系將以國務總理為中心，進行政府跨部門合作，構築防疫新體制，同時完善篩檢制度與地區醫院、診所為中心的「居家治療」制度。

為防堵Omicron病毒所造成的新冠疫情擴散，文在寅也呼籲全國民眾，應配合接種疫苗、戴口罩，同時陰曆新年（1月31至2月2日）應克制外出、移動、聚會。南韓國務總理金富謙也在稍早苦勸，表示過年應盡量克制、避免返鄉。

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