「清零Omicron是誤判敵情」　沈富雄批指揮中心有4盲點

▲國軍化學兵清消。（示意圖／記者黃孟珍攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情多處爆發，對抗Omicron台灣有無可能清零，曾擔任醫師的前立委沈富雄認為，試圖清零Omicron是誤判敵情，不自量力、貪圖近功、寧可長痛，這正是目前防疫政策的4個盲點。

沈富雄24日表示，英國的Omicron疫情已自尖峰快速下降一半，不過每天動輒8萬的確診數，在校正人口數後，在台灣將達每天2.5萬個案，神奇的是，英國首相強生已宣布取消口罩、疫苗及疫苗護照等相關指令。台灣相對地在每天確診數不到英國的1／500的情況下，卻在風聲鶴唳中陷入是否升級的爭辯。

沈富雄指出，真相只有一個，目前防疫政策起碼有4個盲點，包括一、誤判敵情：以疫調、匡列、隔離圍剿delta的方法對付Omicron，震懾於它的快速傳播力及逃脫接種免疫的神力，卻忽視它輕症的溫柔及普施天然免疫的恩情，Omicron是乖乖虎，以騎delta的心態騎它，就變成今天騎虎難下的局面。

第二點，沈富雄批指揮中心不自量力，大量消耗社會及醫療資源，日夜無休地追尋已經斷鏈的點及沒源頭的鏈，不停清消、停課、停班、停工及休市關廠，擾亂正常生活、製造人心不安。

第三點，沈富雄批指揮中心貪圖近功，不修正過時的指引、不肯轉彎認錯，配合人民的恐懼一齊起舞，貪戀2年來相對「清零」的戰功，明知「終極共存」的必然結局，卻一昧堅持「機動清零」的戰術而無悔。

第四點，沈富雄批指揮中心寧可長痛，南非、英國、法國、加拿大、美國、日本、韓國等疫情，從開始到結束，新增確診數陡升陡降、上千上萬，為時約2.5至3個月，而各國間相隔約0.5個月，當各國未來相繼解封時，台灣卻被迫苦苦等候全球疫情的總結，其間所付出的代價難以算計。

沈富雄認為，Omicron好似森林大火，「火燒山」不持久但餘燼難熄，正以心善手狠手段「清零」宿主，卻淺啖而止留下活口，愚不可及的黃帝子孫卻試圖以心狠手辣的手段去「清零」它，與頭腦簡單的病毒鬥智，高下立判，就這點而論，兩岸人民心靈契合，有志一同，世界貨幣基金會（IMF）昨天已警告中國，不要再玩「清零」，台灣聽到沒有？