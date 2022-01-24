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快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

▲▼案18375風險場域。（圖／台北市衛生局提供）

▲案18375風險場域。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市23日公布，新增4例確診為北投區1例、士林區3例，其中士林區為一家三口，分別為南港房仲業的哥哥（案18375）、任職圓山飯店的妹妹（案18396）、媽媽（案18441）。北市衛生局特別將案18375的4個足跡列出來，提醒足跡重疊者於2日內儘速前往醫院篩檢。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫；此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診。

台北市政府23日下午公布案18375、案18396、案18441的足跡，加起來總共有13處；不過到了晚上，北市府衛生局又特別將案18375的4處足跡列出來，分別為Kitchen 66 廚房、有間火鍋、皇池溫泉御膳館、潮肉壽喜燒永吉店。

北市衛生局指出，有鑑於同一場域用餐的風險較高，呼籲民眾若有造訪與確診者足跡相同場域，請於2天內儘速前往北市聯醫和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區，關渡醫院、萬芳醫院等7家醫院進行採檢，採檢當日請於上午8時30分至11時30分報到。

【案18375確診者4處風險較高足跡】

Kitchen 66 廚房（大安區溫州街74巷）
1月15日及16日晚上6時至晚上10時

有間火鍋（松山區南京東路4段52巷）
1月17日 晚上6時至晚上10時

皇池溫泉御膳館（北投區行義路402巷）
1月19日晚上10時至20日凌晨2時

潮肉壽喜燒永吉店（南港區永吉路）
1月20日傍晚5時20分至晚上11時

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