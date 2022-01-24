怕家人染疫！加拿大郵差自備N95口罩上班　卻遭停職處分

▲ 加拉格爾回歸上班的第一天，就因為戴著N95口罩被主管關切，甚至要求拿下N95。圖中人物並非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大男郵差加拉格爾（Corey Gallagher）1月重返工作崗位，戴上自備的N95口罩上班，但卻被主管告知更換成布口罩，起初還以為是在開玩笑，當場拒絕。沒想到，如今因為不願更換成公司統一的布口罩或醫療口罩，遭到停職。

綜合衛報、CTV News Winnipeg等外媒報導，加拉格爾在加拿大郵政（Canada Post）擔任郵差一職，考量到家中妻子免疫功能低下，且孩子年紀還小，不到可以接種疫苗的年齡，在重返工作崗位時，選擇自備戴上防護力較好的N95口罩。

加拉格爾透露，他在回歸上班的第一天就戴著N95口罩，但一名主管立刻上前告知不能戴N95，要換上布口罩，「一開始我還以為是個玩笑，公司提供的是布口罩，那為何N95不能戴」。他當下向主管表明，並不打算把N95口罩換下來，接著開始整理當天的郵件。

然而就在進行信件分類的過程中，多名主管上前關切，要求他把N95拿下來，甚至在他外出送完信回到郵局後，相同的狀況再度上演，更高階的主管也在說一樣的事。隔日，他繼續戴著N95口罩來上班，結果因為拒絕佩戴公司提供的口罩被趕回家，強迫休假。

加拿大郵政表示，單位要求員工佩戴的布口罩符合國家衛生機構的建議，也要求所有員工戴上加拿大郵政提供的口罩，包括可重複使用的布口罩及一次性醫用口罩，若員工拒絕這項要求，就會被要求離開工作崗位。

然而這起事件引發熱烈討論，哪種口罩能提供最佳防護也成為一大辯論焦點。加拿大郵務工人工會也替加拉格爾發聲，呼籲郵政部門應該要提供N95口罩，或至少不要因為戴上自備口罩祭出處分。

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